Верховный суд отложил решение по срокам давности налоговых преступлений

Если пересмотр будет, то срок давности начнут отсчитывать со дня погашения долга. Сейчас его считают с момента неуплаты налога или сбора

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Верховный суд перенес дату заседания своего пленума, на котором будет рассматриваться постановление об ответственности за налоговые преступления в России, сообщила РБК пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Мероприятие теперь запланировано на осень.

Со слов Титова, особую озабоченность бизнесменов вызвало предложение изменить порядок исчисления срока давности по налоговым преступлениям и отсчитывать его со дня взыскания недоимки или ее добровольного погашения.

Титов отметил, что «все предпринимательское сообщество» обеспокоено «некоторыми разъяснениями, содержащимися в проекте», — они могут «повысить уровень уголовно-правовой репрессии в налоговой сфере».

«Как показывает практика рассмотрения жалоб уполномоченными по защите прав предпринимателей, для значительного количества дел такое разъяснение будет означать фактическую отмену срока давности, который в настоящее время исчисляется с даты неуплаты в установленный законом срок», — считает Титов. Изменения также могут затронуть людей, которые руководили предприятиями и допустили налоговые нарушения, но уже уволились из компании и не могут влиять на процесс уплаты задолженности, отметил он.

О своих опасениях в связи с возможным пересмотром сроков давности заявили и представители бизнеса: письма в Верховный суд отправили из Торгово-промышленной палаты, Ассоциации европейского бизнеса. Подготовили обращение и в РСПП.

Сейчас срок давности по налоговым преступлениям отсчитывают с момента неуплаты.