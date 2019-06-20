Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Бизнес обеспокоен планами Верховного суда отменить срок давности по налоговым преступлениям. Предприниматели обратились к судебной инстанции с просьбой пересмотреть проект постановления, который предусматривает такие изменения

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Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на тексты этих писем и заявления представителей организаций.

Свои возражения против документа в Верховный суд уже направили Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает газета. Подготовили обращения в Верховный суд также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия».

Сейчас срок давности по налоговым преступлениям составляет от двух до десяти лет в зависимости от тяжести налогового преступления.

О том, что ВС предложил считать налоговые преступления длящимися, а сроки давности по ним исчислять не с момента неуплаты налогов, а с момента их погашения (или взыскания), в начале июня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления пленума суда.