Верховный суд решил пересчитать срок давности по налоговым преступлениям

В настоящий момент налоговые преступления считаются оконченными с момента неуплаты. Верховный суд предлагает сделать их длящимися и исчислять срок давности со дня выплаты долга государству

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Верховный суд предложил исчислять сроки давности по налоговым преступлениям с момента погашения или взыскания недоимки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления пленума суда.

В настоящий момент сроки давности по этим составам преступления исчисляются с момента неуплаты налога. В проекте постановления Верховный суд предлагает считать налоговые преступления длящимися, а срок давности исчислять с момента прекращения преступной деятельности — то есть с добровольного погашения или взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Руководитель аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов пояснил агентству, что это фактически означает отмену срока давности. «Это означает отмену срока давности, так как срок фактически будет отсчитываться с момента возбуждения уголовного дела», — пояснил он.

На сегодняшний день наказание за уклонение от уплаты налогов грозит в течение двух или десяти лет с момента совершения преступления. Дольше всего риск сохраняется для предприятий, уклонившихся от сборов в особо крупном размере, а минимальный — для граждан и предпринимателей за крупное нарушение или попытки не платить налоги.