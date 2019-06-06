Верховный суд решил пересчитать срок давности по налоговым преступлениям

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,40 +0,23 EUR Бирж. 73,38 +0,08 Brent 60,19 -2,70% USD Нал. 65,66 64,68 EUR Нал. 73,80 72,81 USD ЦБ 65,12 -0,04 EUR ЦБ 73,37 -0,05 EUR/USD 1,1220 -0,0033 BTC/USD Бирж. 7 830,00 +40,60 IMOEX 2 701,84 -0,16% RTSI 1 303,35 -0,32% DJIA 25 539,57 +0,82% Nasdaq 7 575,48 +0,64%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 400 (+5,27%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Золото $1 400 (+5,27%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 65,12 (-0,04) Quote, 05 июн, 13:32
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 73,37 (-0,05) Quote, 05 июн, 13:32
Сенатор США рассказал о просьбе Зеленского поставить новые вооружения Политика, 09:43 Контракт с претензией: если госзаказчик требует вернуть деньги за работы Pro, 09:38 Fiat и Renault отказались объединяться. Вот еще 5 провалившихся слияний Quote, 09:38 Минэнерго проведет оценку ущерба от загрязнения «Дружбы» в течение лета Бизнес, 09:29 Верховный суд решил пересчитать срок давности по налоговым преступлениям Финансы, 09:27 Рейс «Авроры» из Благовещенска во Владивосток задержали на 15 часов Общество, 09:18 Боюсь рисковать: как открыть агентство РБК и «Билайн» Бизнес, 09:15 Петиция за отставку Авакова набрала необходимые для рассмотрения подписи Политика, 09:12 Игра в прядки: как нефтяник построил сеть экспресс-парикмахерских Pro, 09:10 Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок для строительства храма Общество, 09:06 «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Pro, 08:50 ЦБ отозвал лицензию у второго за день банка Политика, 08:48 Украинский экс-министр назвал обман Киева причиной проблем с Москвой Политика, 08:44 Как инвестировать во время санкций и торговых войн РБК и Сбербанк Первый, 08:42
Финансы ,  
0 
Верховный суд решил пересчитать срок давности по налоговым преступлениям
В настоящий момент налоговые преступления считаются оконченными с момента неуплаты. Верховный суд предлагает сделать их длящимися и исчислять срок давности со дня выплаты долга государству
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд предложил исчислять сроки давности по налоговым преступлениям с момента погашения или взыскания недоимки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления пленума суда.

В настоящий момент сроки давности по этим составам преступления исчисляются с момента неуплаты налога. В проекте постановления Верховный суд предлагает считать налоговые преступления длящимися, а срок давности исчислять с момента прекращения преступной деятельности — то есть с добровольного погашения или взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Экономика
Налоговая служба пояснила порядок отказа от статуса самозанятого

Руководитель аналитической службы «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов пояснил агентству, что это фактически означает отмену срока давности. «Это означает отмену срока давности, так как срок фактически будет отсчитываться с момента возбуждения уголовного дела», — пояснил он.

На сегодняшний день наказание за уклонение от уплаты налогов грозит в течение двух или десяти лет с момента совершения преступления. Дольше всего риск сохраняется для предприятий, уклонившихся от сборов в особо крупном размере, а минимальный — для граждан и предпринимателей за крупное нарушение или попытки не платить налоги.

Автор: Юлия Выродова
Теги: уклонение от налогов, Верховный суд
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter