Экс-глава АвтоВАЗа назвал риски задержки инвестрежима для автопрома

Экс-глава АвтоВАЗа, старший вице-президент Renault Николя Мор призвал правительство ускорить принятие нового инвестиционного режима для автопрома. Задержка, по его словам, грозит приостановкой работы над новыми проектами

Николя Мор (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Старший вице-президент, глава региона Евразия группы Renault и зампред совета директоров АвтоВАЗа Николя Мор (до июня 2018 года возглавлял АвтоВАЗ, а затем пошел на повышение в Renault, которая контролирует концерн) призвал российские власти ускорить принятие решения по новому инвестиционному режиму для автопрома. В противном случае автопроизводители могут заморозить работу над новыми проектами, предупредил он.

«Нас как представителей брендов Lada и Renault начинает серьезно беспокоить отсутствие какого-то конкретного решения по инвестрежиму. Мы должны понимать, какие обязательства принимаем и что за это получим», — сказал Мор РБК, добавив, что также до сих пор не согласованы изменения в схему заключения специнвестконтракта (СПИК).

Действие текущего режима, который регулируется постановлением правительства о промышленной сборке, подходит к концу: у разных автопроизводителей соглашение заканчивается в 2018–2019 годах. По данным Мора, более чем за десять лет объем иностранных инвестиций в российский автопром составил $23 млрд, производственные мощности выросли в 1,7 раза, создано более 25 тыс. рабочих мест.

Автопроизводители начали обсуждение новой схемы режима с Минпромторгом и Минэкономразвития полтора года назад, но до сих пор финальных решений не принято, указывает топ-менеджер Renault. Он напоминает, что в конце апреля была утверждена Стратегия развития автопрома до 2025 года, в августе Минпромторг опубликовал проект изменений в постановление правительства, которые предусматривают более жесткие условия для присвоения статуса продукции «Сделано в России». По словам Мора, даже бестселлер продаж — Lada Vesta — не смог бы соответствовать этим требованиям без вливания существенных инвестиций в инжиниринг. Только в силовые агрегаты (коробки передач и двигатели) альянсу Renault Nissan Mitsubishi, через который французская компания контролирует АвтоВАЗ, пришлось бы инвестировать около €1 млрд.

«В связи с отсутствием понимания новой схемы режима нам, возможно, придется замораживать принятие решения по некоторым новым проектам», — предупреждает Мор. В частности, возможно, что будет заморожен проект по производству нового Duster в России, появление которого ожидалось в ближайшие пару лет. Это касается и новых моделей Lada, добавил он.

Отсутствие нового инвестрежима также приведет к тому, что набираемый в Москве и Тольятти штат инженеров останется без работы, поставщики не будут получать заказы, а потребители — новые модели.

«Очевидно, что мы продолжим работу с министерствами, активную поддержку оказывают Москва и Самарская область. Но именно сейчас мы заинтересованы, чтобы федеральные власти приняли решение и определились с новой схемой инвестрежима», — заключил Мор.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, который курирует автопром, сказал РБК, что у него на ​13 ноября запланировано совещание о мерах поддержки отрасли, на котором в том числе будет обсуждаться механизм специнвестконтрактов (СПИК). От других комментариев он воздержался.

РБК направил запросы в Минпромторг, а также другим крупным автопроизводителям — Hyundai, Nissan, Ford Sollers и PCA.

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов отмечает, что при принятии инвестиционных решений автопроизводителям надо понимать, в каких условиях они будут осуществляться и какой возврат будет на эти инвестиции. В нынешних условиях очень сложно определить рентабельность проекта, поэтому опасения Мора вполне обоснованные, замечает эксперт.

«Мы видим, что большинство автопроизводителей находится в пессимистичном состоянии в связи с неопределенностью направлений развития отрасли. Необходимо уже выстраивать инвестиционные планы, а в этих условиях это очень сложно сделать», — соглашается руководитель группы автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова.