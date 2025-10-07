 Перейти к основному контенту
FT сообщила о сомнениях в OpenAI из-за вдвое превышающих ее цену сделок

OpenAI в этом году заключила сделки о покупке вычислительных мощностей на общую сумму около $1 трлн, что вдвое превышает ее стоимость. Аналитики сомневаются, что стартап сможет выполнить обязательства. Есть опасения об ИИ-пузыре
В этом году разработчик ChatGPT — OpenAI — заключил сделки на поставки вычислительных мощностей для запуска своих моделей искусственного интеллекта примерно на $1 трлн, что вдвое превышает стоимость самого стартапа, пишет Financial Times. Такие решения снижают доходы компании и вызывают вопросы, сможет ли она финансировать сделки.

Стоимость OpenAI достигла $500 млрд после продажи акций бывших и нынешних сотрудников на сумму около $6,6 млрд инвесторам. OpenAI стал самым дорогим стартапом, обогнав по стоимости SpaceX Илона Маска.

Заключенные контракты предоставят OpenAI доступ более чем к 20 ГВт вычислительных мощностей для таких сервисов, как ChatGPT, в течение следующего десятилетия. По оценкам руководства стартапа, развертывание каждого 1 ГВт вычислительной мощности искусственного интеллекта в сегодняшних ценах обходится примерно в $50 млрд.

Последней стала сделка с производителем чипов AMD, в рамках которой OpenAI в течение нескольких лет установит графические процессоры AMD мощностью 6 ГВт. Также стартап получит возможность приобрести примерно 10% акций AMD. До этого OpenAI заключила подобные сделки о приобретении мощностей с Nvidia, Oracle и CoreWeave.

FT подчеркивает, что эти соглашения «привязывают» крупнейшие технологические компании к способности OpenAI стать прибыльным бизнесом, способным выполнять свои всё более сложные финансовые обязательства.

Аналитик DA Davidson Гил Лурия считает, что OpenAI не в состоянии взять на себя «ни одно из этих обязательств» и в этом году может потерять около $10 млрд. «Принцип Кремниевой долины «притворяйся, пока не добьешься успеха» заключается в том, чтобы привлечь людей к участию в игре. Сейчас у многих крупных компаний есть много возможностей для участия в игре на OpenAI», — добавил он.

Генеральный директор Open AI Сэм Альтман

По словам людей, близких к компании, OpenAI готовится привлечь «десятки миллиардов долларов» долга для финансирования инфраструктуры. The Wall Street Journal писала, что стартап пытается убедить компании из стран Восточной Азии и Ближнего Востока инвестировать в свои вычислительные мощности.

Как сообщала газета, к этому глава OpenAI Сэм Альтман призывал представителей компаний, с которыми встречался в Японии, Южной Корее и на Тайване. WSJ отмечала, что многие из этих компаний являются поставщиками производителя чипов Nvidia. В планах у Альтмана также поездка в ОАЭ.

FT пишет, что OpenAI и его партнеры делают ставку на рост использования искусственного интеллекта, однако если он замедлится, интерес инвесторов может быстро угаснуть. О том, что ажиотаж вокруг сферы ИИ может стать «пузырем» и привести к потере инвестиций, однако принести пользу обществу, говорил основатель Amazon Джефф Безос. Также о «пузыре» предупреждал и сам Альтман.

Один из ветеранов инвестиционной деятельности в Кремниевой долине в комментарии FT охарактеризовал ситуацию с OpenAI так: «Компания работает в гораздо более капиталоемком бизнесе, чем когда-либо Google или Microsoft, и зародилась без какой-либо дисциплины затрат».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
OpenAI ChatGPT Nvidia Oracle AMD искусственный интеллект Сэм Альтман
