Reuters сообщил, почему иностранные авиакомпании теряют интерес к Китаю

Глава Lufthansa заявил, что слабость компании в Азии связана не с отсутствием экономических возможностей, а с усилением перевозчиков из Китая. Более короткие маршруты через Россию дали компаниям из КНР ценовое преимущество

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Иностранные авиакомпании теряют интерес к Китаю, поскольку местные авиаперевозчики расширяют свою деятельность, пишет Reuters со ссылкой на данные Cirium.

Доля международных рейсов в Китай и из Китая, которые выполняются местными перевозчиками, стала выше, чем до того, как COVID-19 парализовал большую часть мирового авиасообщения, и продолжает расти. Китайские авиакомпании, в том числе China Southern, China Eastern и Air China, в июле выполнили 90% общего числа международных рейсов, которые они сделали в июле 2019 года. Иностранные перевозчики выполняли только 60% рейсов.

Накануне British Airways объявила, что приостановит полеты из Лондона в Пекин с 26 октября до ноября 2025 года. Австралийская Qantas в июле приостановила полеты из Сиднея в Шанхай, сославшись на полупустые самолеты и низкий спрос, а Royal Brunei Airlines назвала «рыночные условия» причиной приостановки рейсов в Пекин с октября.

Главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Спор заявил на прошлой неделе, что слабость группы в Азии связана не с отсутствием экономических возможностей, а с «избыточными мощностями, предоставляемыми китайскими перевозчиками».

26 февраля 2022 года Росавиация запретила полеты над страной самолетов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады, без специального разрешения. Ограничение было введено в ответ на закрытие воздушного пространства для российских самолетов.

Reuters пишет, что китайские авиаперевозчики с момента начала конфликта в 2022 году продолжали использовать более короткие северные маршруты в Европу и Северную Америку через воздушное пространство России. Это дало ценовое преимущество китайским компаниям и позволило им занять большую долю на международном рынке, отмечает агентство.