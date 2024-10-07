«Лемана ПРО» частично заместила импортный фаянс белой глиной с Урала

Сеть товаров для дома и строительства «Лемана ПРО» нашла замену всему ассортименту, выпавшему с 2022 года из-за санкций и нехватки компонентов. Импортный коалин для сантехники удалось частично заменить белой глиной с Урала

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Крупнейшая сеть магазинов товаров для строительства и обустройства дома «Лемана ПРО» (бывшая Leroy Merlin) смогла найти поставщиков для всех позиций, которые выпали в 2022 году из-за санкций, ухода брендов и нарушения логистики. Об этом рассказала в интервью РБК исполнительный директор компании Марина Фытова.

В 2022 году команда «Лемана ПРО», которая занималась поиском аналогов для выпавших категорий товаров, была «заряжена на 200%», вспоминает Фытова: «Каждый раз это была победа, как мы можем заместить тот или иной проект. Это был тот год, когда люди — не только наша команда, но и команды наших партнеров — показали максимальное вовлечение».

На тот момент около 70% товаров из ассортимента «Лемана ПРО» были российского производства, но, чтобы потребители не почувствовали резких изменений, компания в 2022 году выкупала стоки у тех брендов, которые уходили с российского рынка. Заменить пришлось около 22 тыс. товарных позиций, в том числе в тех случаях, когда локальный поставщик сильно зависел от импортных компонентов.

Замещать приходилось огромное количество компонентов, признает исполнительный директор «Лемана ПРО». «Плитка производится в России, но глина для нее — 100% импортная. Это же касалось и сантехники — в какой-то момент у нас была проблема с фаянсом. Для этих целей нужна белая глина, красная не подходит. В моменте мы замещали белый фаянс цветным, чтобы не было перебоев для наших покупателей», — вспоминает Фытова.

С нехваткой каолина — белой глины, которая используется для производства раковин, унитазов и другой сантехники, отечественные производители санфаянса столкнулись весной 2022 года. Тогда после начала специальной военной операции на Украине с поставками этого сырья возникли перебои — на фоне этого некоторые заводы даже вынуждены были приостанавливать работу, сообщал «Коммерсант». По данным Счетной палаты, которые приводило издание, в 2018–2020 годах до 90% потребности российских предприятий в каолине покрывались поставками с Украины — два из трех основных его месторождений в Европе находятся в Сумах и в Луганске. В России неразработанное месторождение каолина есть под Оренбургом и еще одно в Кыштыме (город в Челябинской области), но смена сырья ведет к изменению настроек оборудования и качества продукта, указывала газета.

Чтобы найти достойную замену компонентам, приходилось шаг за шагом перестраивать процессы, рассказывает Фытова. Белую глину, например, удалось частично найти на Урале, а частично заменить поставками из Турции. «Сейчас мы перестроили работу — плитка производится, керамогранит и белый фаянс тоже поставляются», — говорит топ-менеджер.

Для развития импортозамещения «Лемана ПРО» при поддержке Минпромторга реализует программу по локализации производства товаров, где доля импорта критически высокая. Например, это освещение, скобяные изделия и техника. Эти товары по большей части поставляются из Китая, и российские производители не очень охотно идут в это направление. Но есть примеры успешного замещения — например, «Интерскол» — разработчик и производитель электроинструментов (дрели, шлифовальные машины, строительные пылесосы) — смог повысить долю локализации до 50%.

К 2026 году «Лемана ПРО» планирует довести долю закупок товаров «сделано в России» до 76% (сейчас этот показатель — 72%). Годовой бюджет закупок отечественных товаров к этому сроку должен увеличиться почти вдвое — с 12 млрд до 22 млрд руб. «Мы сопровождаем партнеров в том, как найти дополнительное финансирование, помогаем налаживать процессы, чтобы они могли выстроить производство и контроль качества. И мы гарантируем для них систему сбыта — мы будем выкупать эти объемы, чтобы повысить долю локализации в нашем ассортименте», — поясняет Фытова.

Сделанные в России товары не всегда получаются дешевле импортных, признает исполнительный директор «Лемана ПРО». «Но здесь мы понимаем, что покупатель голосует рублем. Если мы локализуем что-то, что будет неинтересно потребителю по цене и качеству, он не будет это покупать. Поэтому аспекты цены и качества — для нас приоритет», — констатирует Фытова.