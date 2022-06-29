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Производитель сантехники Roca передаст бизнес в России менеджерам

Испанская группа приняла такое решение после тщательной оценки возможностей на российском рынке. Первое в стране предприятие компании открылось в 2006 году в Тосно Ленинградской области
Фото: roca.com
Фото: roca.com

Производитель сантехники из Барселоны Roca Group передаст операции в России российскому менеджменту, сообщается на сайте компании.

«Группа делает этот шаг после тщательной оценки возможностей компании на этом рынке», — говорится в сообщении.

Компания отметила, что для закрытия сделки необходимо получить одобрение контролирующих органов в России и завершить административные процедуры.

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Roca была основана в 1917 году в муниципалитете Гава в провинции Барселона. Сначала компания выпускала чугунные радиаторы, а спустя 12 лет начала производить ванны. Сегодня группа присутствует в 170 странах, у нее 77 предприятий и более 21 тыс. сотрудников.

В Россию компания пришла в 1990-е годы, на местном рынке ее продукция представлена под брендами Roca, Armani/Roca, Jika и Laufen.

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Первый завод «Рока Рус», производящий санитарную керамику в городе Тосно Ленинградской области, запустили в 2006 году. В первую очередь предприятия вложили €40 млн, сейчас оно выпускает 600 тыс. штук продукции в год, на нем заняты 250 человек. Всего у Roca семь заводов в России. Они помимо «Рока Рус» управляются ООО «Керамика», ООО «Акватон Рус», ЗАО «Угракерам», писал «Коммерсантъ». В апреле газета со ссылкой на пресс-службу правительства Ленинградской области сообщила, что предприятие в Тосно приостановило работу и «решает вопросы с сырьем».

В начале февраля посол Испании в России Маркос Гомес Мартинес сообщил, что компания готовилась открыть восьмой завод в апреле. В Ленинградской области должно было заработать производство для новых поставок на российский рынок.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
сантехника Испания ремонт продажа бизнеса Россия
РОКА РУС

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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