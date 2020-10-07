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Кремль не увидел необходимости в новых мерах поддержки бизнеса

Пресс-секретарь президента отметил, что весной о мерах поддержки объявили на фоне остановки экономики, сейчас ситуация другая. При этом он считает, что сокращать поддержку малого и среднего бизнеса не нужно
Фото:Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

В России пока нет необходимости вводить новые меры поддержки бизнеса, несмотря на распространение коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Он пояснил, что помощь, о которой правительство объявило весной, была оказана на фоне остановки экономики. «В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь добавил, что власти следят за обстановкой.

В условиях кризиса, который вызвала пандемия, сильно пострадали малый и средний бизнес, отметил Песков. «Одновременно с этим малый и средний бизнес является одной из основных составляющих экономики страны, его доля постоянно растет в экономике и в ВВП», — заявил он и добавил, что сокращать его поддержку не стоит. При этом Песков признал, что Россия пока далека от необходимых цифр в этом плане.

Пресс-секретарь президента заявил, что во время кризиса «малый и средний бизнес получил достаточно серьезную поддержку». «Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то вертолетной, как это говорят, поддержкой или раздавало «вертолетные деньги», не приходится. Поддержка в целом была точечной», — указал он.

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Российский бизнес усомнился в способности пережить вторую волну COVID-19
Экономика
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В конце апреля правительство заявило о выделении средств для поддержки экономики и доходов граждан во время эпидемии и подготовке двух пакетов специальных мер. Среди них власти указали: увеличение до размера МРОТ пособия по безработице на три месяца тем, кто был уволен и встал на учет после 1 марта; дополнительные выплаты на каждого ребенка, чьи родители признаны безработными; освобождение бизнеса от выплат процентов по кредитам, введение отсрочки по всем налогам (кроме НДС) для предприятий МСП. По словам замминистра финансов Владимира Колычева, по состоянию на начало июля общая стоимость мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19 и смягчение экономических последствий от ограничений составила около 4 трлн руб.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, на поддержку граждан и бизнеса можно было бы выделить больше средств. «Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь», — написал он 18 сентября в колонке для РБК. В июле он также выражал мнение о том, что меры поддержки для малого и среднего бизнеса должны были быть более гибкими и распространены на более широкий круг предприятий.

В конце августа опрос, проведенный аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, показал, что 77% предпринимателей оценили в 50% и менее шансы на выживание их компании в случае повторного введения режима карантина. Согласно исследованию Промсвязьбанка и «Опоры России», ослабление карантинных ограничений и меры господдержки (отсрочка по уплате налогов и кредитов, мораторий на проверки и банкротства, зарплатные кредитные программы и гранты на выплаты сотрудникам) обеспечили оживление малого и среднего бизнеса в июне, но последствия кризиса продолжают сдерживать деловую активность.

Автор
Наталия Анисимова
Дмитрий Песков экономика антикризисные меры
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