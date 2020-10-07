Внуково назвало «открытое небо» для лоукостеров «импульсом» развития

Внуково рассчитывает развивать маршруты в Европу и Азию, привлекая новых перевозчиков. Реализовать этот план можно за счет режима «открытого неба», позволяющего иностранным лоукостерам летать в третьи страны

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Для развития маршрутной сети и увеличения спроса на авиаперелеты аэропорту Внуково необходимо предоставить режим пятой или седьмой степеней «свободы воздуха» («открытого неба»), говорится в опубликованном отчете АО «Международный аэропорт «Внуково» за 2019 год.

Пятая степень «открытого неба» позволяет аэропорту беспрепятственно принимать транзитные рейсы зарубежных авиакомпаний (действует в аэропорту Владивостока), а седьмая — разрешает иностранным компаниям перевозить пассажиров и грузы без обязательной посадки в стране их регистрации (например, ирландская Ryanair сможет возить пассажиров из Москвы во Францию). Это «может дать импульс более быстрого развития маршрутной сети аэропорта Внуково», — говорится в отчете.

РБК направил запросы в пресс-службу Внуково и Росавиацию. «На уровне Минтранса данный вопрос не обсуждался», — сообщил РБК представитель ведомства. Он отметил, что введение режима седьмой степени «свободы воздуха» требует глубокой проработки. «В первую очередь для того, чтобы не нанести ущерб российским перевозчикам, выполняющим полеты из аэропортов московского авиаузла», — добавил представитель министерства. Помимо Внуково в московский авиаузел входят Шереметьево и Домодедово.

Зачем Внуково «открытое небо»

Впервые в России режим «открытого неба» был одобрен для петербургского аэропорта Пулково в августе 2019 года. Как рассказывал РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонид Сергеев, за счет таких разрешений аэропорт планировал привлекать к 2025 году до 6 млн дополнительных туристов в год. Заявки на полеты из Петербурга подали крупнейшие европейские лоукостеры — Ryanair, британский EasyJet и венгерский Wizz Air. Первой договоренности достигла Wizz Air, решив открыть базу в Пулково и запустив рейсы в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту. Но планы пришлось отложить до конца 2020 года из-за ограничений по международным полетам в связи с пандемией коронавируса.