МЧС отчиталось о ходивших летом в походы россиянах

Число туристов, зарегистрированных МЧС в походах этим летом, выросло за год почти на четверть. Это может быть связано с ростом внутреннего туризма, а также с запуском единого реестра для инструкторов-проводников

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Количество туристических групп, отправившихся в походы этим летом, выросло на 22% к прошлому году, до 15,8 тыс., сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Для сравнения: летом 2023-го на туристические маршруты вышло 12,9 тыс. групп.

Рост наблюдается и по количеству туристов в группах. В июне—августе 2024 года на туристических маршрутах в составе тургрупп были зарегистрированы 179,1 тыс. человек — это на 13% больше к показателю прошлого года (158 тыс.). Текущий результат стал самым высоким со времен пандемийного 2020 года, когда на туристических маршрутах были зарегистрированы 54,5 тыс. человек. Более ранние данные в МЧС не предоставили.

В летние походы туристы часто отправляются с детьми. В этом году их тоже стало больше, чем год назад, следует из статистики МЧС. Число детей до 18 лет за три летних месяца выросло на 15%, до 63,5 тыс. против 55,1 тыс. годом ранее.

Как МЧС считает людей в походах По закону туристы, отправляющиеся в поход, должны уведомить о планируемом путешествии территориальный орган МЧС. В 2017 году правительство обязало туристов и организаторов таких походов сообщать региональному МЧС о выходе на маршрут по труднодоступной местности не менее чем за десять дней. Речь идет о походах, проходящих по воде, в горах, пещерах или других местах, где есть риск для жизни или здоровья. Также необходимо регистрировать слеты туристов и соревнования. В апреле 2019 года МЧС запустило единый сервис онлайн-регистрации туристских групп. С его помощью туристы могут заранее предупредить спасателей о своем маршруте. При подаче онлайн-заявки о регистрации необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны и подробную информацию о маршруте. Зарегистрировать маршрут можно также с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону, обратившись региональное МЧС по месту отправления.

Почему стало больше людей в походах

Одной из причин увеличения числа ходивших в походы, которое зафиксировало в этом году МЧС, стало ужесточение контроля за деятельностью сопровождающих группы инструкторов-проводников и обеление этого рынка. С начала июля 2024 года в России заработал единый федеральный реестр инструкторов-проводников, а для легальной работы они обязаны пройти обязательную аттестацию.

После запуска единого реестра около 5,5 тыс. проводников начали работать в правовом поле, регистрируя туристов, приводит данные руководитель рабочей группы по обучению и аттестации инструкторов-проводников Федерации спортивного туризма России (ФСТР) Сергей Зенкин. «Закон жестко прописал ответственность туроператоров в этом вопросе. Они легко проверяемые и уязвимые в этом отношении, поэтому количество регистрируемых групп увеличилось», — пояснил эксперт.

Как проводники проходят аттестацию Процедуру инструкторы-проводники могут пройти в одной из уполномоченных спортивных федераций — альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. Те, кто прошел квалификационный экзамен, получают нагрудный знак с QR-кодом. Таким образом, турист сможет заранее проверить, есть ли у инструктора-проводника необходимые знания и опыт для работы на сложном маршруте. Подтверждать свои навыки инструкторы-проводники должны будут раз в пять лет. Новые правила касаются альпинистского, горного, пешего, водного, лыжного, спелеологического и подводного туризма. Отсутствие в реестре сведений об инструкторе свидетельствует, что он проводит экскурсии незаконно.

Введение аттестации повышает доверие туристов к проводникам, считает президент ассоциации «Горные гиды России» Алексей Шустров. Контролировать работу проводников на сложных маршрутах будут региональные власти, за исключением случаев, когда путь проходит через особо охраняемые природные территории: тогда контролировать проводников будут те учреждения, которые следят за использованием природных территорий по назначению, поясняли в Минэкономразвития.

Ужесточение требований к инструкторам необходимо, чтобы обеспечить безопасность туристов на сложных маршрутах, объяснили в Минэкономразвития. «Известно немало случаев, когда люди оказывались в опасных ситуациях из-за недостаточной подготовки сопровождающих их инструкторов-проводников. Поэтому с 1 июля мы предоставим возможность туристу быстро проверить квалификацию инструктора, чтобы отличить его от нелегального работника отрасли», — поясняла замдиректора департамента Минэкономразвития Наталья Савельева.

Отправляющиеся в походы туристы регулярно гибнут на сложных маршрутах. Например, в сентябре 2022 года погибла группа из девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Предполагалось, что группу вел недостаточно подготовленный гид. Было возбуждено два уголовных дела по статье о «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

После трагедии власти стали активно обсуждать проблему безопасности туристов, которые совершают сложные восхождения. «Серый туристический бизнес ставит под угрозу безопасность людей, поэтому назрела необходимость ввести категорию регулируемых маршрутов, доступ на которые сопровождается профессионалами, закрепленными строго за этим маршрутом», — отмечала директор природного парка «Вулканы Камчатки» Любовь Тимофеева.

Во времена СССР горный туризм развивался под контролем спортивных федераций, но с появлением коммерческого рынка законодательного регулирования этой сферы фактически не было, пояснили в Ростуризме. Коммерческие походы отличаются от спортивных: они более комфортабельные, и для них нужна другая система классификации, указывает Шустров.

Порядок разбивки туристических маршрутов по категориям сложности Минэкономразвития утвердило 1 июля, сообщили в пресс-службе. Как правило, на таких маршрутах туристам не требуется специальная спортивная подготовка, но если маршруту присвоена определенная категория, на нем обязательно сопровождение инструктора-проводника. «Данный порядок установлен для того, чтобы инструктор-проводник перед сопровождением туристов на том или ином маршруте сначала проанализировал его и определил вид и категорию сложности маршрута, а затем составил его паспорт», — пояснили в министерстве.

Помимо обеления рынка на увеличение числа туристов в походах повлиял и устойчивый рост интереса россиян к активному отдыху, указывает Зенкин. С этим мнением согласен вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и гендиректор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов. По его оценке, внутренний турпоток в 2024 году вырос на 20% к прошлому году.

На увеличение популярности походов повлияло много факторов, в том числе подорожавший отдых за границей, считает Шустров: «Если раньше люди стремились на Запад, а на свои места не обращали внимания, то теперь открыли, что и в России есть на что посмотреть».

Интерес россиян к походам связан в первую очередь с ростом популярности здорового образа жизни, указывает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Поход в горы — это самостоятельный и независимый от других факторов вид туризма», — считает эксперт. Если закрыта Турция, то туристов станет больше на пляжах Сочи, а не в горах, отмечает Ромашкин. Еще одним фактором, повлиявшим на интерес к походам, может быть тренд на активные путешествия по стране. Например, турпоток в Дагестан, где поездки в горы очень популярны, за последние три года вырос на 50%, говорит Ромашкин.

Но реальное число путешественников в походах может быть намного выше приведенных цифр, обращает внимание Зенкин. Не все отправляющиеся в поход туристы реалистично оценивают сложность маршрутов, которые необходимо регистрировать, и не уведомляют МЧС о выходе в поход.

Интерес к приключенческому туризму будет расти и дальше, но «если участники рынка почувствуют слабину в контроле властей, обеление затянется на долгие годы», — предупреждает Зенкин.