Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы

Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы

Вице-канцлер и спикер Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци умер в возрасте 55 лет во время похода в горы, сообщает портал правительства.

«Он любил отдыхать в горах. В пятницу [10 мая] он потерял сознание во время одного из своих любимых походов и скончался. Андре Симонацци было 55 лет. У него остались жена и трое взрослых детей», — говорится в сообщении.

Симонацци окончил Высший институт международных отношений в Женеве и до работы в правительстве работал журналистом и специалистом по связям с общественностью, пишет Bloomberg.

В ноябре 2008 года Симонацци был назначен вице-канцлером и спикером Федерального совета. С начала 2009 года он принимал участие в заседаниях правительства, вел протокол и занимался коммуникациями. В Федеральной канцелярии он руководил несколькими секциями и президентской службой.

«Под его руководством коммуникация [в правительстве] стала профессиональной и оцифрованной. Он настойчиво укреплял ее координацию и делал ее неотъемлемой частью деятельности правительства», — отметили в пресс-службе швейцарского правительства.