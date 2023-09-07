Связанная с Ткачевым компания запустит бизнес по управлению отелями

Первый пятизвездочный отель под брендом Mantera Hotels планируется открыть в 2024 году на федеральной территории Сириус. Компания намерена вложить 25 млрд руб.

Александр Ткачев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Mantera Group, которую связывают с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева, запустит в 2024 году бизнес по управлению отеля под собственным брендом Mantera Hotels, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

ООО «Мантера-групп» зарегистрировано в 2021 году в Сочи и через ряд компаний ей принадлежит «Сочи-парк», курорт и игорная зона в Красной Поляне, будущий парк развлечений в Ялте и другие объекты, которые связаны с семьей или самим экс-губернатором Ткачевым, писал «Коммерсантъ» два года назад. До ноября 2022 года единственным владельцем ООО «Мантера-Групп» был Роман Баталов, которого Forbes назвал зятем Ткачева. Сейчас, согласно данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем (доля в 100%) является Сергей Улитин, который ранее был совладельцем входящего в структуру Mantera Group ООО «Сочи-Парк-Курорт». В то же время гендиректором компании указан Джамбулат Хатуов, который был первым замом Ткачева, когда тот занимал пост главы Минсельхоза.

На первоначальном этапе Mantera планирует создать четыре отельных бренда от трех до пяти звезд. «План развития нового гостиничного бренда предусматривает создание различных проектов в течение 5 лет на туристических территориях присутствия», — говорится в сообщении.

Первый отель под брендом Mantera появится в первой половине 2024 года на федеральной территории Сириус. Общий объем инвестиций оценивается в 25 млрд руб. Пятизвездочная гостиница получит название Mantera Supreme, она включит в себя 400 номеров и 319 резиденций на территории общей площадью 51 700 кв. м.

В сообщении компании отмечается, что в России в данный момент наблюдается дефицит больших премиальных отелей, притом что спрос на размещение в таких гостиницах за последние два года вырос более чем на 40%.

Компания-спецзастройщик «Сочи-парк пять плюс» весной проиграла судебный спор о признании недействительной сделки по аренде земельного участка в Сириусе, на котором ведется строительство гостиничного комплекса с апартаментами Mantera seaview residence, писал «РБК Кубань». Иск подавала Генпрокуратура, суть претензий не раскрывалась. В компании говорили, что будут отстаивать возможность работать на вызвавшей споры с властями территории.

Согласно данным «РБК Компании», 73% в ООО СЗ «Сочи-парк пять плюс» принадлежит ООО «Сочи-Парк-Курорт», которым по цепочке владеет ООО «Юг-Бизнеспартнер». Владельцем последнего является Андрей Скок, которого «Ведомости» называли управляющим активами семьи Ткачева.

В феврале о планах создать отечественный бренд пятизвездочных отелей заявлял гендиректор «Васта Дискавери» Сергей Бачин (в прошлом гендиректор компании по девелопменту «Розы Хутор», позже входил в ее совет директоров). Необходимость этого он связал с санкциями. Так, в Завидово строились отели, которые планировали открыть под международными брендами группы Accor (развивает в том числе бренды Mövenpick, Novotel, Mercure, Ibis) и Rezidor Hotel Group (отели Radisson Blu, Radisson, Park Plaza, Park Inn by Radisson), но после начала военной операции они отказались от сотрудничества.

Бачин говорил, что его компания планирует развивать четыре отдельных бренда от трех до пяти звезд — «Эбеко», «Рябина», «Эрбелья» и «Васта». Первые — под брендами «Рябина» и «Эрбелья» — появятся в Завидово, уточнял он.