Президент FESCO ушел с должности

Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Аркадий Коростылев покинул пост президента транспортной группы FESCO, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«После завершения всех корпоративных процедур FESCO в установленном порядке сообщит о новом руководителе группы. Данная информация будет размещена на официальном сайте FESCO», — добавили в пресс-службе.

Коростылев занимал эту должность с 2020 года.

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