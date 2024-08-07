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Президент FESCO ушел с должности

Аркадий Коростылев покинул пост президента FESCO
FESCO FESH ₽65,35 -0,8% Купить
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Аркадий Коростылев покинул пост президента транспортной группы FESCO, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«После завершения всех корпоративных процедур FESCO в установленном порядке сообщит о новом руководителе группы. Данная информация будет размещена на официальном сайте FESCO», — добавили в пресс-службе.

Коростылев занимал эту должность с 2020 года.

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