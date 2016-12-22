«Роснефть» восстановила добычу до уровня начала сделки с ОПЕК

«Роснефть» восстановила добычу до пикового уровня октября 2016 года, когда страны ОПЕК и не входящие в картель договорились о снижении производства нефти. В июне участники ОПЕК+ разрешили России восстановить добычу частично

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После решения о частичном восстановлении добычи в странах — участницах соглашения ОПЕК+ «Роснефть» увеличила добычу до уровня начала действия ограничений — октября 2016 года, сообщила компания.

«Роснефть» увеличила добычу на 120 тыс. барр. в сутки в июне-июле, а в целом в третьем квартале может увеличить добычу на 200 тыс. барр. в сутки, указывает компания. Таким образом, «Роснефть» немного перевыполнила последнее решение участников ОПЕК+.

После резкого падения цен на нефть в конце 2016 года страны ОПЕК и не входящие в картель договорились снизить добычу нефти на 1,8 млн барр. в сутки от уровня октября 2016 года, чтобы уменьшить запасы нефти в мире. Россия должна была сократить добычу на 300 тыс. барр. в сутки. Сделка неоднократно продлевалась.

В конце июня страны — участницы соглашения решили увеличить добычу примерно на 1 млн барр. в сутки, чтобы заместить выпадающие объемы Венесуэлы, где добыча снижалась намного быстрее, чем предполагалось соглашением. Это помогло бы вернуться к первоначальным договоренностям — снижению добычи на 1,8 млн барр. в сутки к октябрю 2016 года.

России разрешено было вернуть примерно 200 тыс. барр.​ суточной добычи, то есть две трети потерянных объемов, говорил министр энергетики Александр Новак. Но уже в июле Россия увеличила добычу нефти на 259,5 тыс. барр. в сутки, до 11,206 млн барр., оценивал министр 1 августа (цитата по ТАСС). Доля «Роснефти» в российской добыче составляет 41%, то есть в июле компания должна была увеличить добычу примерно на 106,6 тыс. барр. в сутки. Представители «Роснефти» и Минэнерго пока не ответили на запросы РБК.

Сделка ОПЕК+ заканчивается в конце года, при этом цены на нефть высокие, так что, скорее всего, постепенно страны будут выходить из соглашения и полностью восстанавливать добычу, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Возможно, договоренности России с участниками соглашения ОПЕК+ о частичном восстановлении добычи были не слишком жесткими и страна сможет полностью вернуться к уровню октября 2016 года до окончания сделки, частично компенсируя выпадающую долю других участников, которые не смогут увеличить добычу, полагает он.

Пересмотр сделки ОПЕК+, по оценкам Новака, позволит России увеличить добычу в этом году на 0,7%, до 551 млн т, а в 2019 году — до 555 млн т.