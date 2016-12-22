РЖД закупят более тысячи двухэтажных вагонов

РЖД объявили о планах закупить более 1 тыс. двухэтажных вагонов к 2025 году. Инвестиции могут составить более 80 млрд руб. Это втрое больше существующего парка вагонов такого типа

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Федеральная пассажирская компания (ФПК), «дочка» РЖД, занимающаяся перевозками пассажиров в дальнем следовании, планирует до 2025 года купить почти 7 тыс. вагонов — более трети существующего парка, следует из стратегии компании до 2030 года, которая приводится в годовом отчете ФПК, опубликованном на сайте перевозчика.

В частности, планируется закупка более 1 тыс. двухэтажных вагонов, говорится в документе.

На конец 2017 года в парке компании было 19,3 тыс. вагонов, говорится в отчете ФПК за 2017 год. Количество двухэтажных вагонов не указывается. Но из отчетов компании следует, что в 2013–2017 годах компания закупила 297 таких вагонов.

Инвестиции в подвижной состав не раскрываются. Однако в отчете указаны инвестиции на покупку в 2017 году 41 двухэтажного вагона на сумму 3,4 млрд руб. Исходя из этих цифр, стоимость одного вагона составляет 83 млн руб. Соответственно, тысяча вагонов будет стоить 83 млрд руб.

Двухэтажные вагоны РЖД закупает у «Тверского вагоностроительного завода», входящего в группу «Трансмашхолдинг». Пресс-службы ФПК и «Трансмашхолдинга» пока ответили на запросы РБК.

«Двухэтажный вагон может заменить два обычных, что позволяет на направлениях с ограничениями инфраструктуры вдвое сократить число пассажирских поездов», — говорится в отчете. Кроме того, такие вагоны «позволяет удовлетворять все современные требования, предъявляемые пассажирами к комфорту перевозок», — указывается в документе.

Стратегия ФПК предусматривает увеличение перевозок пассажиров в 2025 году до 114 млн человек (в 2017 году было 95 млн человек). Средняя скорость вырастет с 57 до 61 км/ч, а чистая прибыль должна увеличиться втрое, до 24 млрд руб.

К 2025 году «дочка» РЖД полностью избавится от старых вагонов без биотуалетов и кондиционеров. Весь парк вагонов будет разделен по трем типам: дневной экспресс (до шести часов в пути), ночной (до 12 часов) и традиционный (более 12 часов). А также по трем классам обслуживания: бизнес, комфорт и эконом. До 2025 года будут курсировать поезда без биотуалетов и кондиционеров, их выделят в отдельный класс — эконом-бюджет.