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Общество ,  
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«Аэрофлот» объяснил выплаты уходящим на пенсию сотрудникам

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Аэрофлот» решил выплачивать сотрудникам, уходящим на пенсию после длительного срока работы в компании, дополнительный бонус, в компании считают это необходимым «в сложившихся непростых экономических условиях», сообщили РБК в пресс-службе.

«Так сотрудники, которые отработали в компании от десяти до 20 лет, могут рассчитывать на единовременную дополнительную выплату 100 тыс. руб. Те, кто отработал более 20 лет, — 200 тыс. руб. Данная мера введена как дополнительная к уже существующим льготам, на которые могут рассчитывать сотрудники согласно коллективному договору ПАО «Аэрофлот» и другим корпоративным положениям, определяющим выплаты для персонала», — пояснили в пресс-службе.

О выплатах уходящим на пенсию сотрудникам «Аэрофлота» сообщил Telegram-канал Baza.

В соответствии с законодательством для летного состава авиакомпаний установлено право раннего ухода на пенсию. Стюардессы могут выйти на пенсию в возрасте 45 лет при наличии десяти лет стажа по профессии и 20 лет общего стажа. Мужчины могут выходить на пенсию в 50 лет.

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АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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