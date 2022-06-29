«Аэрофлот» объяснил выплаты уходящим на пенсию сотрудникам

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«Аэрофлот» решил выплачивать сотрудникам, уходящим на пенсию после длительного срока работы в компании, дополнительный бонус, в компании считают это необходимым «в сложившихся непростых экономических условиях», сообщили РБК в пресс-службе.

«Так сотрудники, которые отработали в компании от десяти до 20 лет, могут рассчитывать на единовременную дополнительную выплату 100 тыс. руб. Те, кто отработал более 20 лет, — 200 тыс. руб. Данная мера введена как дополнительная к уже существующим льготам, на которые могут рассчитывать сотрудники согласно коллективному договору ПАО «Аэрофлот» и другим корпоративным положениям, определяющим выплаты для персонала», — пояснили в пресс-службе.

О выплатах уходящим на пенсию сотрудникам «Аэрофлота» сообщил Telegram-канал Baza.

В соответствии с законодательством для летного состава авиакомпаний установлено право раннего ухода на пенсию. Стюардессы могут выйти на пенсию в возрасте 45 лет при наличии десяти лет стажа по профессии и 20 лет общего стажа. Мужчины могут выходить на пенсию в 50 лет.