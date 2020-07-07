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Отели Петербурга в июне резко увеличили загрузку благодаря москвичам

Благодаря наплыву москвичей загрузка гостиниц Петербурга в июне, после снятия большинства ограничений, превысила 20%, тогда как в предшествующие месяцы составляла только 4%. В столице спрос на отели восстанавливается медленнее
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге после снятия большинства ограничений, связанных с распространением коронавируса, кратно выросла загрузка отелей, свидетельствуют предварительные данные консалтинговых компаний JLL и CBRE. В июне, по информации JLL, заполняемости отелей Петербурга составила 15–25%, в CBRE этот показатель оценивают в 20%.

Эти результаты существенно отстают от аналогичного периода прошлого года (тогда в первый месяц лета в Петербурге было забронировано 85% номеров), но в разы превышают показатели в период самоизоляции. В апреле и мае в гостиницах, по оценкам консультантов, было занято только 2 и 4% номеров соответственно.

Петербург продемонстрировал существенную динамику роста к майским результатам преимущественно за счет появления индивидуальных внутренних туристов, особенно из Москвы и близлежащих регионов, указывает руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. По ее словам, более скромные по сравнению со средними значениями результаты продемонстрировал сегмент люкс, где заполняемость по итогам месяца составила менее 10%, но даже этот показатель в 2,5 раза больше майских значений.

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Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Интерес москвичей подтверждают и сами отельеры. По данным компании Ales Capital, которая управляет в Петербурге гостиницами Four Seasons Hotel Lion Palace, Holiday Inn Express и Meininger Hotel, загрузка этих гостиниц в июне составила 40%, в то время как в мае не превышала 10–20%, а в апреле была «практически нулевой». «Пока это исключительно российские туристы, в первую очередь москвичи. Прежде всего сейчас оживился сегмент индивидуальных туристов, но постепенно появляются запросы от корпоративного и группового сегментов», — констатирует гендиректор Ales Capital Андрей Дегтярев.

По словам владельца и генерального менеджера отеля «Гельвеция» в Петербурге Юниса Теймурханлы, в июне загрузка отеля показала двукратный рост по отношению к маю, достигнув 31%. На первой неделе июля средняя загрузка уже составила 57%, по итогам месяца в отеле рассчитывают на 60%. «В подавляющем большинстве едут москвичи и жители Подмосковья — это 90% гостей. Сейчас стали подтягиваться также южные регионы — Ростовская область, Краснодарский край. Великое счастье петербургских отельеров в том, что мы находимся близко от Москвы», — уверен Теймурханлы. По его мнению, Петербург сейчас пожинает свои лавры туристической столицы, поэтому петербургские отели «чувствуют себя значительно лучше московских».

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Москве после снятия ограничений загрузка отелей также выросла, но менее значительно. В июне, по оценкам JLL, этот показатель в столице равнялся 15% против 7 и 13% в апреле и мае соответственно. Оценка CBRE — 20% в июне, почти 14% в мае и 8% в апреле. Специалисты Cushman & Wakefield считают, что в июне заполняемость отелей в Москве осталась примерно на уровне мая, когда, по данным компании, было занято 18% номеров. Но количество туристов, проживающих в гостиницах, в Москве увеличилось, поскольку в апреле и мае часть гостиниц была арендована столичными властями для размещения врачей. Сейчас, отмечают в Cushman & Wakefield, госзаказ сокращается.

В московские отели вернулись корпоративные клиенты, приезжающие в командировки, но спрос со стороны туристических групп пока полностью отсутствует, отмечает Алексис Деларофф, гендиректор Accor New East Europe (гостиничные бренды Novotel, Mercure, Ibis и Adagio). В среднем загрузка отелей Accor в Москве и Петербурге составила в июне 30%.

Москва не почувствовала всплеск туристической активности из-за того, что жители регионов предпочли поездке в столицу курортный отдых, полагает руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова. По ее словам, летом многие, выбирая между Москвой и, например, побережьем Черного моря, предпочтут последний вариант. Жители регионов, ориентированные на отдых, склонны рассматривать рекреационные загородные или пляжные направления, без скученности людей, согласна Уханова из JLL.

Автор: Надежда Федорова
Теги: гостиницы, недвижимость, отели, Accor, Four Seasons
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