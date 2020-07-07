Отели Петербурга в июне резко увеличили загрузку благодаря москвичам

Благодаря наплыву москвичей загрузка гостиниц Петербурга в июне, после снятия большинства ограничений, превысила 20%, тогда как в предшествующие месяцы составляла только 4%. В столице спрос на отели восстанавливается медленнее

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В Санкт-Петербурге после снятия большинства ограничений, связанных с распространением коронавируса, кратно выросла загрузка отелей, свидетельствуют предварительные данные консалтинговых компаний JLL и CBRE. В июне, по информации JLL, заполняемости отелей Петербурга составила 15–25%, в CBRE этот показатель оценивают в 20%.

Эти результаты существенно отстают от аналогичного периода прошлого года (тогда в первый месяц лета в Петербурге было забронировано 85% номеров), но в разы превышают показатели в период самоизоляции. В апреле и мае в гостиницах, по оценкам консультантов, было занято только 2 и 4% номеров соответственно.

Петербург продемонстрировал существенную динамику роста к майским результатам преимущественно за счет появления индивидуальных внутренних туристов, особенно из Москвы и близлежащих регионов, указывает руководитель направления гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. По ее словам, более скромные по сравнению со средними значениями результаты продемонстрировал сегмент люкс, где заполняемость по итогам месяца составила менее 10%, но даже этот показатель в 2,5 раза больше майских значений.

Интерес москвичей подтверждают и сами отельеры. По данным компании Ales Capital, которая управляет в Петербурге гостиницами Four Seasons Hotel Lion Palace, Holiday Inn Express и Meininger Hotel, загрузка этих гостиниц в июне составила 40%, в то время как в мае не превышала 10–20%, а в апреле была «практически нулевой». «Пока это исключительно российские туристы, в первую очередь москвичи. Прежде всего сейчас оживился сегмент индивидуальных туристов, но постепенно появляются запросы от корпоративного и группового сегментов», — констатирует гендиректор Ales Capital Андрей Дегтярев.