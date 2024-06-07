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ПМЭФ-2024 ,  
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Эксклюзив

АвтоВАЗ привлек к работе на заводе в Тольятти 200 осужденных

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ПМЭФ-2024
Сюжет
Эксклюзивы РБК
АвтоВАЗ привлек к работам на своем заводе в Тольятти 200 осужденных к принудительным работам и продолжает поиски новых кадров в разных регионах и соседних странах
Фото: Игорь Генералов для РБК
Фото: Игорь Генералов для РБК

АвтоВАЗ взял на работу на завод в Тольятти 200 осужденных к принудительным работам, рассказал в интервью телеканалу РБК президент компании Максим Соколов.

«Есть и другие источники, в том числе и ФСИН. Хотя, конечно, к этому сначала относились очень осторожно. Но сейчас у нас около 200 человек работает по этой линии, по этой программе. И коллектив, наша команда да и сами сотрудники этим очень довольны. Я считаю, что это вполне приемлемое и своевременное решение было. Посмотрим, будем ли мы его тиражировать», — рассказал Максим Соколов, отвечая на вопрос о резервах поиска трудовых ресурсов.

Он уточнил, что эти 200 человек работают на заводе компании в Тольятти. О планах привлекать на заводы АвтоВАЗа осужденных впервые сообщалось летом 2023 года.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В целом, в прошлом году на работу в АвтоВАЗ было принято рекордное количество сотрудников — 5,7 тыс человек, отметил Соколов. В этом году на завод в Ижевске трудоустроились еще практически 1 тыс. человек. До конца года планируется устроить на заводы производителя еще около 4 тыс. человек.

«Мы ориентируемся на трудовой рынок, в первую очередь, Тольятти Самарской области, Приволжского федерального округа. Но, тем не менее, используем все резервы и возможности, которые у нас есть. Мы заключаем соответствующие соглашения с нашими соседями, с Таджикистаном, с Узбекистаном и очень избирательно, но работаем в этом направлении. Есть и другие направления региональной политики. У нас работают ребята из Ингушетии и из других республик и других субъектов Российской Федерации», — отметил Соколов.

Сейчас все четыре производственные линии АвтоВАЗа (три — в Тольятти и конвейер в Ижевске) «работают практически на предельных скоростях», отметил Соколов, но вводить третью рабочую смену пока не планируется. «Уже практически все субботы у нас являются рабочими. Иногда продлеваем смены в течение дня, но на третью смену пока не переходим. Все-таки это не очень комфортно для сотрудников, с одной стороны, а с другой, все-таки оборудование должно проходить определенные циклы обслуживания и требования к эксплуатации, поэтому ночные смены посвящены именно этому», — рассказал глава предприятия. При этом в перспективе, при выпуске 1 млн автомобилей в год (к такой цели АвтоВАЗ намерен подойти к 2030 году, в соответствии со своей новой стратегией), может быть введена еще одна смена, добавил он.

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Экономика
Максим Соколов

На ПМЭФ-2024 компания впервые показала свою главную новинку последних лет — автомобиль Lada Iskra. Машина была представлена в кузове седан.

Продажи Lada в мае выросли на низкой базе в 1,7 раза к уровню мая прошлого года, до 40 813 легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам текущего года компания рассчитывает произвести 500 тыс. автомобилей. «Мы сейчас осторожно готовы повысить свой прогноз по продажам на текущий, 2024 год ориентировочно на 5%, приблизив его максимально к 500-тысячной отметке», — добавил Соколов в интервью РБК.

Авторы
Теги
Элина Тихонова
При участии
Анастасия Львова
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