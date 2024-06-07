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ПМЭФ-2024 ,  
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Эксклюзив

Глава «АвтоВАЗа» фразой «бревна не замечаем» ответил на слова о росте цен

Глава «АвтоВАЗа» Соколов фразой «бревна не замечаем» ответил на претензии
Сюжет
ПМЭФ-2024
В ответ на критику главы «Автотора» Максим Соколов задался вопросом, чем занимается компания, которая не локализовала ни одного компонента
Максим Соколов
Максим Соколов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума прокомментировал заявление президента «Автотора» Дениса Пака, который заявил о повышении цен на автомобили конкурентами, передает корреспондент РБК.

Заявление Пака прозвучало на сессии, где обсуждалось развитие автомобильной отрасли. Комментируя заявления о необходимости локализации производства и регулирование рынка через специнвестконтракты на фоне действий автосборщиков, глава «Автотора» заявил, что их «самый высоколокализованный производитель поднял цены примерно на 35-40%». На уточнение вице-президента «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергея Громака, что цены выросли на 2,9%, Пак ответил, что имеет в виду рост с 2022 года.

«Как правило, не замечаем бревна в своем глазу», — ответил на заявление Пака Соколов. «Надо быть очень корректным, жонглируя цифрами. 40% — это период индексации, но с периода морковкиного заговения. Основная доля в этом росте цен была сделана нашим предыдущим акционером, сбежавшим из страны — компанией «Рено».

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Соколов также заявил, что если «обращаться к эпохе до исторического материализма», то надо обратиться к истории самого «Автотора». «Компания, которая с 1996 года не произвела ничего отечественного и конкурентного. Ни один из элементов автомобилей, которые собирает «Автотор», не локализован. Я не знаю, как они видят свою миссию. Для кого они работают? Что добавляет экономике компания, которая не локализовала ни одного компонента? ... Наверное, работают ради своих акционеров, используя наши средства утиль-сбора, которые собираются со всей отрасли».

Соколов при этом добавил, что уровень реальной локализации у моделей «АвтоВАЗа» составляет 99,8%. «Это тоже сказывается на стоимости. Чья бы корова мычала, а тут цифры вполне показательны», — сказал он.

По данным сайта компании «Автотор» компания «расширяет возможности использования локализованных компонентов в производстве на территории Калининградской области». Речь идет в том числе о производстве стекол, блоков климатической системы, выхлопной системы, бамперов, сидений, мультимедийных систем.

«Автотор» в настоящее время занимается производством в том числе автомобилей под китайскими брендами BAIC, KAIYI, SWM. «АвтоВАЗ» в прошлом году заявлял о планах освоить совместное производство автомобилей с партнером из Китая на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге.

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
АвтоВАЗ Максим Соколов Автотор ПМЭФ
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