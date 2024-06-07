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Эксклюзив

Глава «Северстали» отрицательно оценил идею роста НДПИ

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев негативно оценил повышение НДПИ на бизнес — рост налога был непредсказуем. Но увеличение налога на прибыль он поддержал — понятный, предсказуемый налог позволяет компаниям развиваться
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Металлургическая компания «Северсталь» (основной бенефициар Алексей Мордашов) отрицательно относится к повышению налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду с текущих 4,8% до 6,7%, рассказал телеканалу РБК гендиректор компании Александр Шевелев. Он добавил, что НДПИ можно считать оборотным налогом, так как он зависит от размера бизнеса, а текущая ставка в 4,8% и так оказывает «довольно серьезную» нагрузку на бизнес.

«Его (НДПИ. — РБК) можно назвать оборотным налогом, потому что он зависит от размера бизнеса. Мы обсуждали, знаем, прогнозировалось повышение до 5,5%, и буквально пару дней назад мы слышим ставку 6,7%. Это было сюрпризом, — поделился топ-менеджер. — И вообще сама по себе динамика, когда с 4,8% обсуждается 5,5%, и тут же 6,7%. Сама вот эта непредсказуемость — это как раз, на мой взгляд, очень яркий пример, если не в чистом виде «черного лебедя», но непредсказуемость, такая креативность, разовость, специфичность — нет, такую историю мы не поддерживаем. Считаем, что налоговое регулирование должно быть максимально долгосрочным и максимально предсказуемым».

Топ-менеджер подчеркнул, что непредсказуемость налоговой политики мешает долгосрочной плановой работе компании: «Северсталь» вкладывает «миллиарды рублей» в строительство, оборудование, инфраструктуру и развитие регионов присутствия.

При этом в компании поддерживают увеличение налога на прибыль. «В этом заключается очень понятный логичный смысл: если компания зарабатывает прибыль, она готова этой прибылью делиться через повышение налога. Если прибыль большая, значит, налог в абсолютном выражении тоже большой. И это логично. Это системообразующий понятный предсказуемый налог, который позволяет компании развиваться, прогнозировать свои инвестиционные, денежные потоки. Но мы не поддерживаем специфические, временные и разовые налоги, они негативно влияют на развитие бизнеса», — пояснил глава «Северстали».

В конце мая Минфин внес в правительство пакет поправок в налоговое законодательство, предусматривающий увеличение налоговой нагрузки на бизнес и граждан. Министерство, в том числе, предложило с 2025 года увеличить налог на прибыль с 20% до 25%. Правительство 3 июня внесло поправки в Налоговый кодекс в Госдуму.

В конце мая Минфин также предложил с 2025 года увеличить рентные налоги на высокомаржинальные отрасли — НДПИ на добычу железной руды, угля, золота, алмазов.

В мае основной собственник «Норникеля» Владимир Потанин заявил ТАСС, что увеличение налога на прибыль лучше единоразовых платежей. Его в публичном поле поддержал Алексей Мордашов, который выступил за стабильность и предсказуемость налоговой системы.

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Теги
Герман Костринский, Алевтина Пенкальская
Северсталь Алексей Мордашов металлургия НДПИ налог на прибыль
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