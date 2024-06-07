«Аэрофлот» оценил потери из-за сдвига поставок лайнеров ОАК

Из-за задержки поставок российских самолетов «Аэрофлот» не досчитается 1 млн пассажиров в 2024 году и еще около 4 млн — в 2025-ом. Но перевозчик компенсирует этот выпадающий трафик более интенсивной эксплуатацией текущего флота

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Группа «Аэрофлот» (кроме одноименной головной авиакомпании в нее входят «Россия» и лоукостер «Победа») не досчитается 1 млн пассажиров в 2024 году и еще около 4 млн — в 2025-ом из-за задержки поставок российских самолетов, рассказал журналистам генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский. Но перевозчик, по его словам, сможет компенсировать этот выпадающий трафик более интенсивной эксплуатацией текущего парка.

Российский авиапром в мае 2024 года в очередной раз сдвинул сроки поставок новых российских самолетов: власти обновили комплексную программу развития авиационной отрасли до 2030 года: первые поставки импортозамещенных ближнемагистральных SJ-100 на 98–103 пассажиров начнутся не в 2023, а в 2026 году; поставки среднемагистральных МС-21 — не в 2024, а в 2025 году.

При этом в интервью «России 24» в рамках ПМЭФ Александровский сообщил, что обсуждает с ОАК «трансформацию соглашения» по поставкам всех заказанных 339 новых российских самолетов, чтобы исключить из заказа SJ 100 и Ту-214, заместив дополнительными МС-21. Соглашение о намерениях закупить лайнеры было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭБ) в 2022 году.

Глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК, производитель самолетов, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь рассказал в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского экономического форума, что национальный авиаперевозчик получит МС-21 в двухклассной компоновке салона на 175 кресел. Он отметил, что дальнейшие сертификационные полеты самолета должны начаться в сентябре, для сертификации лайнера требуется совершить еще 200 полетов.

Текущий пассажиропоток «Аэрофлота»

Общий пассажиропоток авиакомпаний группы в 2024 году растет. По итогам первого квартала он вырос на 21,7%, отметил Александровский. «Сохранить, конечно, такой двузначный тренд относительно прошлого года в высоком сезоне (в летние месяцы. — РБК) будет сложно, но, тем не менее, мы уже скорректировали наш прогноз по пассажиропотоку. Если какое-то время назад я говорил о перевозках чуть более 50 млн пассажиров, в этом году мы как группа стремимся достигнуть значения, близкого к 53 млн пассажиров», — отметил он.

Наибольший прирост по объему перевозок обеспечит головная авиакомпания группы и «Россия». «Победа» тоже идет с ростом, но с чуть меньшим, потому что флот у лоукостера стабилен, и налет флота у «Победы» ежегодно на очень высоком уровне», отметил глава группы.

На росте трафика сказывается, в том числе, сокращение рейсов частной авиакомпании S7 Airlines, которая после остановки полетов «Трансаэро» в 2015 году стала главным конкурентом государственной группы. S7 с октября 2023 года вынужденно сократил осенне-зимнее расписание полетов на 10–15% относительно зимнего сезона 2022-2023 из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo. Современные американские двигатели, которыми укомплектованы эти самолеты, невозможно ремонтировать ни в России, ни в Иране из-за проблем при заказе комплектующих. Поэтому авиакомпании пришлось «приземлить» часть парка. А в начале 2024 года стало известно и о сокращении сотрудников московского филиала S7.

По словам Александровского, сейчас S7 частично восстанавливает объемы полетов из Москвы в летний сезон. «Но в зимнем сезоне они сокращали объемы», напомнил он.

За январь—май текущего года группа «Аэрофлот» перевезла 16,6 млн пассажиров, что на 23,5% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста авиаперевозок внутри страны начали замедляться с марта. В апреле перевозки по России приросли лишь на 2,5%, следует из данных статистики Росавиации, с которой ознакомился РБК.