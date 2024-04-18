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Темпы роста авиаперевозок по России начали замедляться

Авиатрафик по России вырос в марте лишь на 2,6%
Авиаперевозки по России в марте выросли лишь на 2,6% в годовом выражении, до более 5,9 млн пассажиров. Общий пассажиропоток увеличился на 6,8%.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В марте пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних авиарейсах вырос всего на 2,6% к марту прошлого года, следует из оперативных данных Росавиации, с которыми ознакомился РБК.

По стране было перевезено более 5,9 млн пассажиров против 5,79 млн в марте 2023 года. На международных рейсах пассажиропоток вырос при этом почти на 22%, до более 2 млн человек. Общий пассажиропоток (внутренние и международные рейсы вместе) вырос на 6,8%, до 7,9 млн человек, сообщила пресс-служба ведомства.

В марте темпы прироста на рейсах по стране стали самыми низкими с начала этого года — в январе прирост составил 4,7%, в феврале — 6,7%.

В топ-5 крупнейших перевозчиков в прошлом месяце традиционно вошли «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Россия» и «Уральские авиалинии», уточнили в федеральном агентстве.

Группа «Аэрофлот» (одноименная компания и авиакомпании «Россия» и «Победа») в марте перевезла 4 млн пассажиров, нарастив этот показатель на 21,2% к марту 2023 года, сообщала авиакомпания. На внутренних линиях было перевезено 3 млн человек (+14%), на международных трафик вырос на 48,4%, до 1 млн пассажиров. Отдельно авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки на 28%.

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