Темпы роста авиаперевозок по России начали замедляться
В марте пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних авиарейсах вырос всего на 2,6% к марту прошлого года, следует из оперативных данных Росавиации, с которыми ознакомился РБК.
По стране было перевезено более 5,9 млн пассажиров против 5,79 млн в марте 2023 года. На международных рейсах пассажиропоток вырос при этом почти на 22%, до более 2 млн человек. Общий пассажиропоток (внутренние и международные рейсы вместе) вырос на 6,8%, до 7,9 млн человек, сообщила пресс-служба ведомства.
В марте темпы прироста на рейсах по стране стали самыми низкими с начала этого года — в январе прирост составил 4,7%, в феврале — 6,7%.
В топ-5 крупнейших перевозчиков в прошлом месяце традиционно вошли «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Россия» и «Уральские авиалинии», уточнили в федеральном агентстве.
Группа «Аэрофлот» (одноименная компания и авиакомпании «Россия» и «Победа») в марте перевезла 4 млн пассажиров, нарастив этот показатель на 21,2% к марту 2023 года, сообщала авиакомпания. На внутренних линиях было перевезено 3 млн человек (+14%), на международных трафик вырос на 48,4%, до 1 млн пассажиров. Отдельно авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки на 28%.
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