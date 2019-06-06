Японская Mitsui подпишет соглашение об инвестициях в СПГ-проект НОВАТЭКа

После прекращения переговоров с Saudi Aramco НОВАТЭК нашел новых претендентов на долю в 10% в проекте «Арктик СПГ-2. Речь идет о трейдере Mitsui & Co., сообщают японские СМИ и источник РБК

Строительство завода по производству сжиженного природного газа (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Японский трейдер Mitsui & Co. вместе с госкорпорацией Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подпишут рамочные соглашения с НОВАТЭКом Леонида Михельсона по участию в проекте «Арктик СПГ-2», сообщила японская Jiji Press.

Источник РБК подтвердил, что новым инвестором проекта НОВАТЭКа может стать Mitsui & Co. По данным СМИ, через JOGMEC японское правительство будет поддерживать инвестиции, которые ожидаются на уровне «нескольких сотен миллиардов иен» (около $1–2 млрд).

Ранее другие японские СМИ сообщали, что долю в проекте НОВАТЭКа может получить также Mitsubishi Corp. Компания подтвердила Reuters, что изучает этот проект. РБК направил запросы в НОВАТЭК, Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp.

В мае стало известно, что переговоры о вхождении Saudi Aramco в «Арктик СПГ-2» прекращены. Источник РБК сообщал, что теперь главный претендент на оставшиеся 10% — японские инвесторы.

В конце апреля НОВАТЭК договорился о вхождении в проект сразу двух компаний из КНР — Китайской национальной компании по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) и Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации (CNOOC). Каждая получит по 10%. Весной НОВАТЭК закрыл сделку о вхождении в «Арктик СПГ-2» французской Total.