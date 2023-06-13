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Завод Toyota в Петербурге продали без опциона на обратный выкуп

Мантуров: завод Toyota в Петербурге продали ФГУП «НАМИ» без опциона на выкуп
Сделка между Toyota и ФГУП «НАМИ» состоялась в марте. Ранее петербургский завод был консервирован
Toyota TM $149,74 +0,74% Купить

Российские активы японской Toyota, включая автозавод в Санкт-Петербурге, были проданы ФГУП «НАМИ» без опциона на обратный выкуп. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

«Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок», — сказал он.

При этом сама сделка состоялась в конце марта. Соглашение включало в себя полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю. Подробности официально не раскрывались.

В декабре Мантуров говорил, что завод Toyota в Петербурге проходил процедуру консервации. Причем тогда в Минпромторге заявляли, что сделки между Toyota и «НАМИ» не будет. Производство на заводе было приостановлено еще в марте прошлого года.

В ноябре в собственность «НАМИ» перешел петербургский автомобильный завод Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), о решении было объявлено в октябре. Сделкой предусмотрен опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своих активов, который может быть реализован в течение следующих шести лет. ФГУП «НАМИ» владеет бывшими активами и другого автоконцерна, ушедшего из России, — Renault. Компания передала свою долю в АвтоВАЗе (68%) госструктурам на тех же условиях — с правом выкупа в течение шести лет.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Денис Мантуров Минпромторг Toyota НАМИ
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