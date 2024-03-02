 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Производители шоколада начали сокращать долю какао из-за рекордных цен

Bloomberg: производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен
На западных рынках все больше появляется сладостей с пониженным содержанием шоколада либо вовсе без него, виной тому резкое повышение стоимости какао. Российские кондитеры говорили о дополнительных проблемах из-за курса рубля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Производители шоколада в связи с подорожанием какао-масел сокращают вес сладостей, автоматизируют процесс и наращивают выпуск продукции с пониженным содержанием шоколада, сообщает Bloomberg.

К примеру, Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов. Последнее дополнение в линейке Kit Kat от Hershey — шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично, а не полностью. Кроме того, производители увеличивают количество товаров, содержащих вместо шоколада арахисовое масло и карамель.

Такая тенденция связана с рекордным повышением стоимости какао, и участники рынка не ожидают, что цены упадут в ближайшее время. Удорожание вызвано засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире производители какао. В 1980–2023 годы торгуемые на Нью-Йоркской бирже фьючерсы на какао в среднем стоили значительно ниже $3,5 тыс., но 22 февраля 2024 года они впервые превысили $6 тыс. за тонну.

Стоимость какао может остаться высокой до второй половины 2025 года и даже превысить отметку $7 тыс., если ситуация в Западной Африке не улучшится, прогнозируют аналитики.

Производители предупредили о росте цен на шоколад из-за подорожания какао
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Какао-масло — ключевой ингредиент шоколада. В среднем плитка молочного шоколада в США содержит 20% какао-масла. Некоторые производители частично заменяют какао-масло более дешевой альтернативой, например пальмовым маслом.

До этого времени производители перекладывали высокую стоимость какао на потребителей, однако сладости не относятся к необходимым для жизни продуктам, что угрожает продажам, указывает агентство. Занимающаяся исследованием рынков компания NIQ выяснила в ходе опроса прошлой осенью, что, если уровень инфляции не упадет, большинство потребителей готовы сократить траты на конфеты и шоколад, в отличие от алкоголя и косметики. В конце концов, именно стоимость определяет решение о покупке больше, чем какой-либо иной фактор, пояснил старший вице-президент Национальной ассоциации кондитеров Брайан МакКеон.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Нехватка какао-бобов уже стимулирует «панические покупки» на бирже, поскольку производители стараются получить фьючерсные контракты для обеспечения поставок.

«Чародейка» и «Чудофея» довели кондитеров до суда
Бизнес
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Собеседники РБК на российском рынке кондитерских изделий предупреждали, что в 2024 году продукция вырастет в цене не только из-за мировых проблем с какао, но и из-за ослабления рубля, а также роста цен на логистику и упаковку.

Увеличение цены на 20% не покроет рост стоимости сырья и другие издержки, поэтому производители шоколада будут постепенно поднимать цены, считает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.

«Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60–70% в зависимости от сорта шоколада», — пояснил он. Например, горький шоколад, состоящий на 70–80% из какао, при текущем увеличении себестоимости может вырасти в цене на 70–80%, а у молочного шоколада, где меньше какао, цена может вырасти примерно на 20%, оценивает эксперт.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
шоколад Какао сладости Mars Nestle
Материалы по теме
Россиянка попыталась вывезти из страны золотые слитки в шоколаде «Аленка»
Общество
Суд в Липецке национализировал местную кондитерскую фабрику Порошенко
Политика
«Прогресс МС-26» с оборудованием и конфетами пристыковался к МКС
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Глава Минздрава ФРГ призвал готовить систему здравоохранения к войне Политика, 17:39
Атакованный хуситами британский сухогруз затонул в Красном море Политика, 17:32
Тренер «Спартака» покинул расположение команды перед главным матчем тура Спорт, 17:00
Особенные квартиры: топ-7 популярных подборок жилья РБК и ПИК, 16:46
Производители шоколада начали сокращать долю какао из-за рекордных цен Бизнес, 16:34
Чернышенко назвал сроки запуска «Карты туриста» Экономика, 16:14
ЦСКА на последних минутах упустил победу в матче с «Оренбургом» Спорт, 16:04
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Шольц пообещал расследовать данные о планах атаки на Крымский мост Политика, 15:57
NYT заявила об «удивительно слабой» обороне ВСУ к западу от Авдеевки Политика, 15:46
Эксперты заявили о разрыве между обещанной и реальной поддержкой Украины Политика, 15:23
Алан Дзагоев получил должность в ЦСКА Спорт, 15:20
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 15:15
Украинский дрон атаковал следователей в Брянской области Политика, 15:04
Лавров заявил о готовности наладить межпарламентские связи со Словакией Политика, 15:03