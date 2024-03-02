Производители шоколада начали сокращать долю какао из-за рекордных цен
Производители шоколада в связи с подорожанием какао-масел сокращают вес сладостей, автоматизируют процесс и наращивают выпуск продукции с пониженным содержанием шоколада, сообщает Bloomberg.
К примеру, Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов. Последнее дополнение в линейке Kit Kat от Hershey — шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично, а не полностью. Кроме того, производители увеличивают количество товаров, содержащих вместо шоколада арахисовое масло и карамель.
Такая тенденция связана с рекордным повышением стоимости какао, и участники рынка не ожидают, что цены упадут в ближайшее время. Удорожание вызвано засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире производители какао. В 1980–2023 годы торгуемые на Нью-Йоркской бирже фьючерсы на какао в среднем стоили значительно ниже $3,5 тыс., но 22 февраля 2024 года они впервые превысили $6 тыс. за тонну.
Стоимость какао может остаться высокой до второй половины 2025 года и даже превысить отметку $7 тыс., если ситуация в Западной Африке не улучшится, прогнозируют аналитики.
Какао-масло — ключевой ингредиент шоколада. В среднем плитка молочного шоколада в США содержит 20% какао-масла. Некоторые производители частично заменяют какао-масло более дешевой альтернативой, например пальмовым маслом.
До этого времени производители перекладывали высокую стоимость какао на потребителей, однако сладости не относятся к необходимым для жизни продуктам, что угрожает продажам, указывает агентство. Занимающаяся исследованием рынков компания NIQ выяснила в ходе опроса прошлой осенью, что, если уровень инфляции не упадет, большинство потребителей готовы сократить траты на конфеты и шоколад, в отличие от алкоголя и косметики. В конце концов, именно стоимость определяет решение о покупке больше, чем какой-либо иной фактор, пояснил старший вице-президент Национальной ассоциации кондитеров Брайан МакКеон.
Нехватка какао-бобов уже стимулирует «панические покупки» на бирже, поскольку производители стараются получить фьючерсные контракты для обеспечения поставок.
Собеседники РБК на российском рынке кондитерских изделий предупреждали, что в 2024 году продукция вырастет в цене не только из-за мировых проблем с какао, но и из-за ослабления рубля, а также роста цен на логистику и упаковку.
Увеличение цены на 20% не покроет рост стоимости сырья и другие издержки, поэтому производители шоколада будут постепенно поднимать цены, считает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.
«Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60–70% в зависимости от сорта шоколада», — пояснил он. Например, горький шоколад, состоящий на 70–80% из какао, при текущем увеличении себестоимости может вырасти в цене на 70–80%, а у молочного шоколада, где меньше какао, цена может вырасти примерно на 20%, оценивает эксперт.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?