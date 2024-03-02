Производители шоколада начали сокращать долю какао из-за рекордных цен

На западных рынках все больше появляется сладостей с пониженным содержанием шоколада либо вовсе без него, виной тому резкое повышение стоимости какао. Российские кондитеры говорили о дополнительных проблемах из-за курса рубля

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Производители шоколада в связи с подорожанием какао-масел сокращают вес сладостей, автоматизируют процесс и наращивают выпуск продукции с пониженным содержанием шоколада, сообщает Bloomberg.

К примеру, Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов. Последнее дополнение в линейке Kit Kat от Hershey — шоколадный пончик с глазурью, который покрыт шоколадом только частично, а не полностью. Кроме того, производители увеличивают количество товаров, содержащих вместо шоколада арахисовое масло и карамель.

Такая тенденция связана с рекордным повышением стоимости какао, и участники рынка не ожидают, что цены упадут в ближайшее время. Удорожание вызвано засухой, болезнями и структурными проблемами в Западной Африке, где находятся крупнейшие в мире производители какао. В 1980–2023 годы торгуемые на Нью-Йоркской бирже фьючерсы на какао в среднем стоили значительно ниже $3,5 тыс., но 22 февраля 2024 года они впервые превысили $6 тыс. за тонну.

Стоимость какао может остаться высокой до второй половины 2025 года и даже превысить отметку $7 тыс., если ситуация в Западной Африке не улучшится, прогнозируют аналитики.

Какао-масло — ключевой ингредиент шоколада. В среднем плитка молочного шоколада в США содержит 20% какао-масла. Некоторые производители частично заменяют какао-масло более дешевой альтернативой, например пальмовым маслом.

До этого времени производители перекладывали высокую стоимость какао на потребителей, однако сладости не относятся к необходимым для жизни продуктам, что угрожает продажам, указывает агентство. Занимающаяся исследованием рынков компания NIQ выяснила в ходе опроса прошлой осенью, что, если уровень инфляции не упадет, большинство потребителей готовы сократить траты на конфеты и шоколад, в отличие от алкоголя и косметики. В конце концов, именно стоимость определяет решение о покупке больше, чем какой-либо иной фактор, пояснил старший вице-президент Национальной ассоциации кондитеров Брайан МакКеон.

Нехватка какао-бобов уже стимулирует «панические покупки» на бирже, поскольку производители стараются получить фьючерсные контракты для обеспечения поставок.

Собеседники РБК на российском рынке кондитерских изделий предупреждали, что в 2024 году продукция вырастет в цене не только из-за мировых проблем с какао, но и из-за ослабления рубля, а также роста цен на логистику и упаковку.

Увеличение цены на 20% не покроет рост стоимости сырья и другие издержки, поэтому производители шоколада будут постепенно поднимать цены, считает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.

«Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60–70% в зависимости от сорта шоколада», — пояснил он. Например, горький шоколад, состоящий на 70–80% из какао, при текущем увеличении себестоимости может вырасти в цене на 70–80%, а у молочного шоколада, где меньше какао, цена может вырасти примерно на 20%, оценивает эксперт.