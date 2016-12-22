Bloomberg предсказал дефицит какао из-за «любви России к шоколаду»

Российский рынок шоколада растет быстрее, чем во всем остальном мире, а по объему потребления уступает только Западной Европе. Спрос на шоколад привел к окончанию кризиса перепроизводства какао, от которого страдали страны Африки

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В 2018 году крупнейшие мировые поставщики какао, переживавшие кризис в последние годы, вздохнут с облегчением, причем во многом — благодаря любителям шоколада из России, пишет Bloomberg.

В последние два года рынок какао столкнулся с кризисом перепроизводства: в 2012–2015 годах экспортирующие какао страны (Кот-д'Ивуар, Гана и т.д.) активно увеличивали площади, предназначенные для выращивания этой культуры. В результате на рынке образовались излишки, и цены на сырье пошли вниз.

Однако с 1 октября из-за растущего спроса на шоколад на рынке какао ожидается возникновение дефицита объемом около 50 тыс. т, подсчитало агентство Bloomberg, опираясь на данные трейдеров, брокеров и аналитиков на рынке какао.

Больше всего шоколада в мире в расчете на одного человека съедают жители Швейцарии, Австрии и Германии — 8,6 кг, 8 кг и 7,7 кг соответственно. Из-за высоких показателей этих стран Западная Европа остается рынком № 1 для производителей шоколада в мире.

Однако Россия уверенно занимает второе место с показателем 4,8 кг шоколада в расчете на одного человека в год (для сравнения: во всем остальном мире средний потребитель съедает всего около 0,9 кг шоколада в год).

При этом потребление шоколада в России растет быстрее, чем во всем остальном мире: в апреле 2018 года исследовательская компания Nielsen подсчитала, что за предыдущие девять месяцев потребление шоколада в России выросло на 9,2%, в то время как в остальных странах мира — не более чем на 2,5%.

Именно этим швейцарская компания Barry Callebaut AG (один из мировых лидеров шоколадного рынка, одновременно выступает поставщиком какао и производителем кондитерских изделий) объяснила решение приобрести российскую компанию «Инфорум», производителя шоколада и глазури промышленного назначения.

«Мы ожидаем, что рынок шоколада в России продолжит расти. Это определенно увеличивает спрос на какао-бобы в мире», — заявил в интервью Bloomberg Массимо Гаравалья, управляющий бизнесом Barry Callebaut в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

По его словам, в России производители продуктов питания активно расширяют ассортимент кондитерских изделий, мороженого и молочной продукции со вкусом шоколада.