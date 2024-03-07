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Война санкций ,  
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Вильнюс заявил о помогающих России обходить санкции литовских компаниях

Разведка Литвы заявила о сотрудничающих с Россией литовских бизнесменах
Сюжет
Война санкций
Некоторые литовские бизнесмены по-прежнему сотрудничают с Россией; часть предприятий в Литве, которые контролируют российские и белорусские граждане, помогают Москве с обходом санкций, заявили спецслужбы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Часть литовских бизнесменов продолжают поддерживать деловые связи с Россией, несмотря на военные действия на Украине и «крайне неблагоприятные» условия для западных компаний, говорится в отчете Департамента госбезопасности Литвы и Второго департамента оперативной службы (орган военной разведки).

Предприниматели, работая в России, вносят вклад в ее экономику и тем самым помогают стране «обеспечить необходимые доходы для военных целей», говорится в сообщении. В ряде случаев, по данным разведки, литовские бизнесмены поддерживают отношения с представителями российских властей.

В отчете говорится, что некоторые компании в Литве по собственной инициативе помогают России обходить международные санкции, например, пытаются организовать экспорт запрещенных оборудования и технологий. В подобных схемах участвуют предприятия, которыми управляют граждане России и Белоруссии; они занимаются транспортировкой и помогают оформлять таможенные документы.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Часть предприятий «действовали в интересах субъектов в России — стремились обеспечить их оборудованием для модернизации вооруженных сил и получали финансирование от компаний, связанных с российской военной промышленностью», заявили в Вильнюсе.  Российские власти считают западные санкции незаконными и неэффективными.

В августе 2023 года издание Verslo žinios сообщило, что на тот момент в России работало более 140 компаний с литовским капиталом. В 2022 году их выручка составила около €368 млн, чистая прибыль — €37,86 млн. Некоторые руководители, опрошенные изданием, заявляли, что их компании не ведут какую-либо деятельность в России, но их сложно ликвидировать или снять с учета, продать акции нет возможности.

Летом 2023 года в Эстонии произошел скандал из-за связей с Россией компании Stark Logistics, долей в которой владел муж премьера Каи Каллас Арво Халлик. ERR писал, что Stark Logistics продолжает грузоперевозки между двумя странами, хотя заявила о прекращении этой работы. Глава фирмы Кристиан Крааг сообщил, что речь идет о завершении старых контрактов. Халлик объявил о продаже своих акций и выходе из состава совета директоров компании. Каллас, призывавшая к экономической изоляции России, извинилась за мужа и заявила, что он «продал за цену бутерброда свою долю в предприятии, которое строил годами».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Литва бизнесмены компании обход санкций
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