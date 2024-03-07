«Ведомости» узнали о проверках таможни из-за американских товаров

Российские таможенники начали массово применять повышенные пошлины 25-40% при ввозе товаров американского происхождения, пишут «Ведомости». Средняя ставка единого таможенного тарифа составляет 3-5%

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Российская таможня начала массово проверять происхождение таких товаров, как строительная техника, оборудование и рабочие инструменты, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Пошлина составит от 25 до 40% в случае, если продукт произведен в США или страна происхождения не подтверждена. При этом ставка единого таможенного тарифа в среднем достигает 3-5%.

Размер пошлин регулирует постановление правительства России № 788 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются США». Оно было принято в 2018 году в ответ на ввод Вашингтоном заградительных пошлин на импорт российских стали (25%) и алюминия (10%). Издание пишет, что массовый характер таможенных проверок проявился с февраля 2024 года. Партнер Б1 Вильгельма Шавшина связала эту тенденцию с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 26 января 2024 года (вступило в силу 8 февраля). Она назвала ключевым в документе введение понятия «ответные меры», в которое включили товары из постановления № 788.

У импортеров стали запрашивать сертификаты страны происхождения товаров, скзала Шавшина. В случае их отсутствия, наличия ошибок или некорректной информации, а также указании США в качестве страны производства российские таможенники применяют повышенную ввозную пошлину, уточнила эксперт.

Часть импортеров отказываются оформлять сертификат происхождения, ссылаясь на отсутствие такого требования в национальном законодательстве. Таким образом, возможности подтвердить неамериканского происхождения практически нет, пишут «Ведомости».

По итогам 2023 года Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в бюджет 6,6 трлн руб., что выше плановых показателей на 158,6 млрд руб. Глава ФТС Руслан Давыдов ожидает, что в 2024 году объем поступлений в бюджет достигнет 7,4 трлн руб., что больше почти на 14%.