В ФТС оценили выплаты в бюджет после проверок импортеров
Инспекторы таможни с середины 2023 года начали проверять импортеров на предмет занижения цены ввезенных товаров на сумму выплаченных за рубеж дивидендов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Федеральной таможенной службы (ФТС), консультантов и юристов в сфере таможенного права.
В п. 9 ст. 39 Таможенного кодекса ЕАЭС говорится, что дивиденды, которые покупатель перечисляет продавцу, не включаются в таможенную стоимость ввозимых товаров, если они с ними не связаны. Но в декабре 2022 года Верховный суд, рассмотрев таможенные споры с участием компаний Bershka, Pull & Bear и Chanel, указал, что дивиденды, выплаченные лицу, выступающему одновременно и учредителем, и поставщиком товаров, должны рассматриваться как составная часть таможенной стоимости, то есть являются дополнительным начислением к цене товара.
ФТС вместе с Федеральной налоговой службой начала проверки по поводу включения в структуру таможенной стоимости начислений, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 40 Таможенного кодекса (согласно этому подпункту, таможенники могут увеличивать цену ввоза на доход, который изначально причитается продавцу). Их проводили в отношении юрлиц — импортеров со стопроцентными иностранными инвестициями, которые выводили из России деньги на основании принятых иностранными инвесторами решений о распределении дивидендов, сообщил представитель ФТС. В результате с августа 2023 года по январь 2024-го в бюджет дополнительно перечислили более 4 млрд руб. Сумму от аналогичных проверок в предыдущие годы он не уточнил.
По словам опрошенных изданием экспертов, всплеск проверок пришелся на конец ноября — начало декабря 2023 года; под них попадали не только торговые компании, но и бизнес по производству на территории России продуктов питания, бытовой, офисной и строительной техники, автомобилей и сельхозпроизводители.
Руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко отметил, что таможенники имеют право проверять трехлетний период, то есть скорректирована может быть стоимость всего товара, ввезенного за это время. Помимо доначисления таможенных платежей и ввозного НДС декларанту может грозить административная или, если доначисления составляют более 2 млн руб., уголовная ответственность, сообщила руководитель таможенно-логистического оператора «КВТ сервис» Юлия Шленская.
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