Новое расследование OCCRP может привести к ускоренному выполнению Пятой антиотмывочной директивы ЕС, требующей полного раскрытия информации о бенефициарах всех юридических лиц

​Очередное расследование международного проекта OCCRP вновь привлекло внимание к России. В 2014 и 2017 годах участники уже делились с общественностью своими находками по части российских и азербайджанских ландроматов или прачечных. Речь идет о сложных механизмах вывода денег с помощью офшорных компаний, номинальных владельцев и директоров, фиктивных договоров, а также банковских счетов в третьих странах, служащих своеобразной буферной зоной, где грязные деньги в одночасье становятся чистыми.

Если верить OCCRP, совершенно недвусмысленно назвавшему свой новый проект Troika Laundromat, в период с 2006 по 2013 год более чем через 70 офшорных структур, так или иначе аффилированных с крупнейшим в то время российским инвестбанком «Тройка Диалог», прошли средства российского происхождения на общую сумму $4,6 млрд. В Европе деньги оседали через литовский банк Ukio Bankas, который был ликвидирован по требованию регулятора в 2013 году.

Изменение нормы

Оценить последствия последних разоблачений для их главных фигурантов весьма трудно. Во-первых, журналисты открыто указывают на то, что сделанные ими выводы основываются лишь на малой части попавшего в их распоряжение массива банковских данных. В общей сложности они получили доступ примерно к 1,3 млн финансовых транзакций, касающихся 230 тыс. компаний, на общую сумму более $470 млрд. Вся эта информация необязательно связана с незаконными денежными операциями и уж тем более с «Тройкой». Во-вторых, OCCRP неоднократно оговаривается, что в отношении «Тройки» никаких уголовных расследований не велось, подпись главы компании Рубена Варданяна фигурирует лишь в одном документе из пока проанализированных, а сам он отрицает причастность к каким-либо правонарушениям.

В-третьих (и это признал в разговоре с участниками расследования сам Варданян), было бы неправильно применять к событиям десятилетней или даже пятилетней давности действующие сегодня более жесткие стандарты. Этот аргумент часто звучит из уст руководителей западных банков, обвиняемых в отмывании средств, в том числе из России. Можно вспомнить дело крупнейшего банка Дании Danske Bank, через эстонское подразделение которого в Европу из России утекло, по разным оценкам, от $30 млрд до $230 млрд. Такая же участь недавно постигла соседей из Швеции (Swedbank) и Норвегии (Nordea), занимавшихся на протяжении многих лет сомнительными операциями в Прибалтике в пользу нерезидентов.