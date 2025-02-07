 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Путин разрешил структуре «Газпрома» купить долю в СП по разработке ПО

Речь идет о покупке «Газпром автоматизацией» 33% долей в ООО «Газавтоматика диспетчерские системы», принадлежащих ООО «ПСИ» — «дочке» немецкого разработчика ПО PSI Software SE
Фото: gazprom-auto.ru
Фото: gazprom-auto.ru

Президент Владимир Путин разрешил ПАО «Газпром автоматизация» выкупить 33% долей в уставном капитале ООО «Газавтоматика диспетчерские системы», принадлежащих ООО «ПСИ». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

«Разрешить совершение публичным акционерным обществом «Газпром автоматизация» сделки по приобретению 33% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Газавтоматика диспетчерские системы», принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «ПСИ», — говорится в документе.

«Дочка» «Газпрома» продаст активы в Северном море
Бизнес
Фото:international.gazprom.ru

ООО «ПСИ» является «дочкой» немецкой компании по разработке программного обеспечения (ПО) PSI Software SE. Согласно данным РБК Компании, учредители ООО «ГА диспетчерские системы» — ПАО «Газпром автоматизация» (владеет долей в 67%) и ООО «ПСИ» (33%). Компания создана в 2016 году. Она разработчик программного комплекса «Горизонт».

В декабре 2023 года Путин подписал указы, лишившие немецкую Wintershall и австрийскую OMV прав в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения (совместные предприятия с «Газпромом»). В Кремле тогда утверждали, что никакого изъятия активов нет. «Те, кто уходит с рынка, — активы продаются или передаются, все зависит от переговоров. Никакого процесса изъятия не было и нет», — говорили там. До этого Путин разрешил Gazprom International Limited приобрести 100% акций «Газпром зарубежнефтегаз».

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Авторы
Теги
Компании
Персоны
Елена Чернышова
Газпром Владимир Путин
ООО "ГА ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СИСТЕМЫ"
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Компания с долей Потанина купила российскую «дочку» EPAM Systems
Технологии и медиа
Путин разрешил «дочке» «Газпром нефти» купить половину долей Shell
Бизнес
Госкомпания из ОАЭ заинтересовалась долей BASF в СП с акционерами «Альфы»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 06 фев, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 06 фев, 18:12
Дети и премиум: как Choupette вышел на индийский рынокОтрасли, 17:32
ЦБ повысил официальные курсы доллара США и евроИнвестиции, 17:29
В Дагестане задержали депутата, «замуровавшего» квартиру при стройке ТЦОбщество, 17:28
Путин подписал указ о создании Фонда экологических проектовПолитика, 17:28
«Спартак» купил самого дорогого футболиста в истории клубаСпорт, 17:26
Суд разрешил Домодедово выплатить купон держателям облигаций аэропортаИнвестиции, 17:20
Техно-бал, банное свидание, гонг и ханг: куда сходить в МосквеСтиль, 17:17
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Панюшкина и экс-профессора ВШЭПолитика, 17:14
Цена барреля российской нефти упала ниже потолка в $60 из-за санкцийИнвестиции, 17:13
«Зенит» победил клуб Карпина и вышел в финал Зимнего кубка РПЛСпорт, 17:10
В Белгороде после ДТП с машиной скорой помощи возбудили уголовное делоОбщество, 17:03
СК показал видео предполагаемого сокрытия останков экс-мэра СамарыОбщество, 17:03
Украинский миллиардер Герега с женой попали в список террористовПолитика, 16:57
Клуб Слуцкого второй раз подряд выиграл Суперкубок КитаяСпорт, 16:55