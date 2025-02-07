Путин разрешил структуре «Газпрома» купить долю в СП по разработке ПО

Речь идет о покупке «Газпром автоматизацией» 33% долей в ООО «Газавтоматика диспетчерские системы», принадлежащих ООО «ПСИ» — «дочке» немецкого разработчика ПО PSI Software SE

Фото: gazprom-auto.ru

Президент Владимир Путин разрешил ПАО «Газпром автоматизация» выкупить 33% долей в уставном капитале ООО «Газавтоматика диспетчерские системы», принадлежащих ООО «ПСИ». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

«Разрешить совершение публичным акционерным обществом «Газпром автоматизация» сделки по приобретению 33% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Газавтоматика диспетчерские системы», принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «ПСИ», — говорится в документе.

ООО «ПСИ» является «дочкой» немецкой компании по разработке программного обеспечения (ПО) PSI Software SE. Согласно данным РБК Компании, учредители ООО «ГА диспетчерские системы» — ПАО «Газпром автоматизация» (владеет долей в 67%) и ООО «ПСИ» (33%). Компания создана в 2016 году. Она разработчик программного комплекса «Горизонт».

В декабре 2023 года Путин подписал указы, лишившие немецкую Wintershall и австрийскую OMV прав в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения (совместные предприятия с «Газпромом»). В Кремле тогда утверждали, что никакого изъятия активов нет. «Те, кто уходит с рынка, — активы продаются или передаются, все зависит от переговоров. Никакого процесса изъятия не было и нет», — говорили там. До этого Путин разрешил Gazprom International Limited приобрести 100% акций «Газпром зарубежнефтегаз».