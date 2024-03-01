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«Дочка» «Газпрома» продаст активы в Северном море

«Газпром Интернэшнл Лимитед» заявила о продаже своих активов в Северном море
Компания «Газпром Интернэшнл» решила продать свои активы в Северном море. Она планирует продать 50% долю в СП Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и целиком — собственную «дочку» Gazprom International UK Limited
«Газпром» GAZP ₽161,5 +0,53% Купить
Фото: international.gazprom.ru
Фото: international.gazprom.ru

ООО «Газпром Интернэшнл Лимитед», «дочка» «Газпрома», запустила процесс продажи своих активов в Северном море, тендер размещен на электронной торговой площадке Газпромбанка, следует из пресс-релиза компании.

Она планирует реализовать 50% долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. (WINZ) и 100% долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, которая владеет долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит.

В периметр сделки также входит продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, владеющей Gazprom UK Resources S.A. Последняя компания является держателем доли в консорциуме по разработке месторождения Вингейт.

WINZ также владеет долями в консорциумах по разработке газовых месторождений Силлиманит и Вингейт. Первое было открыто в июне 2015 года, оно располагается на шельфе британского и нидерландского секторов моря в 200 км от побережья Нидерландов. Газ из него поставляется в трубопроводную систему страны.

Второе мелководное месторождение было открыто в 2008 году и введено в эксплуатацию в 2011 году. Оно располагается на британском континентальном шельфе Северного моря, в бассейне Сильверпит. При этом операциями на морских платформах Вингейта ведется удаленно из нидерландского прибрежного города Ден-Хелдер, а газ также в трубопроводную систему Нидерландов.

Газ из двух месторождений после поступления в систему поставляется на рынок ЕС по спотовым контрактам.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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«Газпром Интернэшнл» группы компаний «Газпром» занимается поиском и приобретением нефтегазовых активов в дружественных странах, говорится на сайте компании. Через дочерние структуры она владеет 14 активами в восьми странах мира.

К примеру, компания ведет работу в Бангладеш, в мае 2023 года там было открыто новое месторождение газа. Всего за прошедшие 10 лет «Газпром Интернэшнл» в рамках сервисных договоров с бангладешскими государственными газодобывающими предприятиями спроектировала и построила 20 газовых скважин.

«Газпром Интернэшнл» вошла в состав акционеров WINZ в 2015 году в рамках сделки по обмену активами между «Газпромом» и Wintershall Holding GmbH (сейчас Wintershall Dea).

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Георгий Смирнов
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