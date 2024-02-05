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Бизнес ,  
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Гагарин стал миллионником: топ аэропортов России по пассажиропотоку

Аэропорты в Саратове, Оренбурге и Грозном впервые приняли по миллиону пассажиров

В России стало больше аэропортов-миллионников — в 2023 году 1 млн пассажиров впервые воспользовались аэропортами в Саратове (Гагарин), Оренбурге и Грозном. Всего в России теперь 31 аэропорт-миллионник. В то же время из списка выбыл Архангельск, где уже больше полугода проводят реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Самый большой прирост показали аэропорты Казани и Иркутска (29 и 44% соответственно).

Лидерами остались по-прежнему три московских и петербургский аэропорты. В Шереметьево пассажиропоток вырос до 36,6 млн человек, в Пулково — до 20,4 млн. Во Внуково и Домодедово он сократился за год до 19,9 млн и 14,5 млн человек соответственно.

В России появились три новых аэропорта-миллионника
Бизнес
Фото:Роман Пятаков / РИА Новости

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Анастасия Львова Анастасия Львова, Светлана Прохорова
аэропорты Россия Саратов Оренбург Грозный Шереметьево Пулково Домодедово Внуково пассажиры
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