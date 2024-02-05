Гагарин стал миллионником: топ аэропортов России по пассажиропотоку

В России стало больше аэропортов-миллионников — в 2023 году 1 млн пассажиров впервые воспользовались аэропортами в Саратове (Гагарин), Оренбурге и Грозном. Всего в России теперь 31 аэропорт-миллионник. В то же время из списка выбыл Архангельск, где уже больше полугода проводят реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Самый большой прирост показали аэропорты Казани и Иркутска (29 и 44% соответственно).

Лидерами остались по-прежнему три московских и петербургский аэропорты. В Шереметьево пассажиропоток вырос до 36,6 млн человек, в Пулково — до 20,4 млн. Во Внуково и Домодедово он сократился за год до 19,9 млн и 14,5 млн человек соответственно.