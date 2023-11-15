Власти выделят еще ₽30 млрд на модернизацию аэродромов

Правительство предусмотрело почти ₽30 млрд дополнительных средств на модернизацию российских аэродромов в ближайшие три года. Ранее предполагалось, что соответствующий федеральный проект завершится в 2024 году

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Правительство выделит дополнительный бюджет на федеральный проект «Развитие региональных аэропортов» на 2024–2026 годы, речь идет о сумме около 30 млрд руб.

О дополнительном финансировании проекта сообщил 15 ноября помощник президента Игорь Левитин, выступая на пленарной сессии форума «Транспорт России»: «У нас очень много аэродромов, у которых уже вышел срок капитального ремонта. Деньги были сняты с 2024–2026 годов, но хорошо, сейчас благодаря Министерству транспорта правительство вернуло 30 млрд руб. на эти аэродромы».

Согласно принятому сегодня Госдумой во втором чтении проекту бюджета на 2024 год и плановые 2025–2026 годы, на программу дополнительно выделили 27,5 млрд руб. В проекте к первому чтению на нее было предусмотрено лишь 27,4 млрд руб. в следующем году (средства на 2025 и 2026 годы отсутствовали).

Теперь на модернизацию аэродромной инфраструктуры в 2024 году власти предлагают направить 40,2 млрд руб., в 2025 году — 5,3 млрд, в 2026-м — 9,4 млрд. Объем поддержки на следующий год превысил плановый на 14,5% (в прошлом году на 2024-й планировалось 35,1 млрд руб.) и лимиты нынешнего года на 10% (в этом году выделено 36,4 млрд руб.).

Но дополнительных средств все равно недостаточно и властям следует подумать о создании концессий на реконструкцию аэродромов, отметил Левитин. Как пример он привел концессию в аэропорту Шереметьево. Соответствующее соглашение между Росавиацией и оператором аэропорта, компанией «Международный аэропорт Шереметьево», было подписано в конце 2018 года на 49 лет и предполагает инвестиции в размере 61 млрд руб. Средства идут на реконструкцию инфраструктуры — взлетно-посадочных полос (ВПП), перронов, рулежных дорожек и очистных сооружений. Источником финансирования служит инвестиционная составляющая в составе тарифа за взлет-посадку. При подписании концессии сообщили, что рост тарифа для авиакомпаний составит около 100 руб. на одного пассажира.

По концессионной модели также развивается аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. Он был передан в концессию частным собственникам в лице оператора «Воздушные ворота Северной столицы» в 2010 году сроком на 30 лет. Но в феврале 2023 года концессию досрочно продлили еще на 20 лет, до 2060 года.

Всего с 2019 года на проект «Развитие региональных аэропортов» было направлено из федерального бюджета 126,4 млрд руб.

В пресс-службе Минфина вопросы РБК переадресовали в Минтранс и Росавиацию. РБК запросил эти ведомства.

Кому принадлежит аэродромная инфраструктура

Аэродромная инфраструктура, включая взлетно-посадочные полосы, в России находится в федеральной или муниципальной собственности. Ее обновление до 2022 года осуществляло подведомственное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Затем контроль передали ФКУ «Ространсмодернизация» Минтранса.

Терминалы обслуживания пассажиров реконструируются за счет их собственников — частных инвесторов. Крупнейшие в России аэропортовые холдинги — это «Новапорт» (22 аэропорта), «Аэропорты регионов» (семь аэропортов) и «Аэродинамика» (управляет объектами в Сочи, Анапе и Краснодаре). Осенью бизнес уже обращался к Левитину с предложением модернизировать аэродромы за счет средств ФНБ. Речь шла о предоставлении льготных кредитов под 2% сроком на 25–30 лет, возврат которых должен осуществляться через сбор новой специальной платы в размере 3–5% от стоимости авиабилета, сообщил «Коммерсантъ». Источник РБК в одном из холдингов подтвердил это.

«Суть заключается не в том, что частники просят деньги для себя, для развития терминалов, а в том, что в федпроекте не было заложено средств на реконструкцию именно аэродромов. Таким образом, наши инвестиции в терминалы не имеют смысла без обновления полос. Эти стройки идут параллельно, и сроки синхронизированы», — объяснил собеседник РБК.

Развитие аэропортов обсуждалось и в первый день транспортного форума на пленарной сессии, посвященной гражданской авиации. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что ведомство планирует до конца года выдвинуть предложения, чтобы скорректировать нормативную базу и упростить требования к строительству и реконструкции аэродромов. «Речь идет об аэродромах с длиной полосы до 1800 м. Таких у нас в стране много — 104. А требования во многом избыточны. Это касается и очистных сооружений, и аварийно-спасательных станций, и другого. До конца года предложения должны быть сформулированы». Это поможет сократить сроки строительства, сэкономить средства и направить их на новые стройки, отметил чиновник.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал на сессии о планах развитии аэропорта Новосибирска (Толмачево, принадлежит «Новапорту»): «Это тоже пример применения ГЧП (государственно-частного партнерства. — РБК), но не формализованного. Под него не было подписано ни одного формального документа. Просто инициаторы — правительство региона, «Новапорт» и наша исторически сибирская авиакомпания S7 — когда-то собрались и согласовали стратегию развития аэропорта как межрегионального авиахаба».

Сейчас «Новапорт» разрабатывает проект дальнейшего развития комплекса: предполагается построить вторую очередь терминала, завершить реконструкцию второй взлетной полосы и реконструировать первую. «Понимаем, что сегодня просить прямое федеральное финансирование, а стоимость проекта 30 млрд руб. с лишним, очень сложно. Ищем варианты минимизации нагрузки на федбюджет. Структурируется модель концессии на строительство и реконструкцию первой полосы, предполагающая, что при наличии льготного кредита возврат инвестиций будет производиться за счет дополнительного сбора на пассажиров, сумма сбора — приемлемая: 175 руб. на полет». В феврале в Толмачево был открыт новый пассажирский терминал (сектор С).