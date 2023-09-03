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Военная операция на Украине ,  
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Правительство выделило ₽2,6 млрд на поддержку закрытых аэропортов

Правительство России выделило ₽2,6 млрд на поддержку закрытых аэропортов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

Правительство России выделило еще более ₽2,6 млрд на поддержку аэропортов юга России, сообщается в телеграм-канале кабмина.

«Речь идет о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов», — говорится в сообщении. В правительстве отметили, что выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов.

В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда правительства направили почти ₽2,5 млрд. Направленные средства должны пойти на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности и оплате процентов по кредитным договорам или договорам займа за декабрь 2022 года — март 2023 года.

Полеты в аэропорты южных и приграничных регионов были ограничены с начала российской военной операции на Украине 24 февраля прошлого года. С тех пор Росавиация неоднократно продлевала запрет.

Теги
аэропорты правительство Краснодар Ростов-на-Дону
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