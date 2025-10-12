Warner Bros. отклонила предложение Paramount о покупке
Warner Bros. Discovery отказалась от первоначального предложения Paramount Skydance выкупит компанию по цене около $20 за акцию, сочтя сумму слишком низкой, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Paramount Skydance рассматривала разные варианты сделки, включая увеличение стоимости предложения, прямое обращение к акционерам Warner Bros. либо привлечение дополнительных финансовых партнеров, пишет агентство.
CNBC на прошлой неделе сообщил, что компании ведут переговоры о сделке, но у них есть разногласия по поводу стоимости, из-за чего Paramount может сделать публичное предложение акционерам, чтобы оказать давление на Warner Bros.
Представители Paramount и Warner Bros. отказались от комментариев.
О готовящемся слиянии двух крупных голливудских компаний в сентябре сообщила The Wall Street Journal. Сделка поддерживается основателем Skydance Дэвидом Эллисоном и его отцом, миллиардером и сооснователем Oracle Ларри Эллисоном. Она хватит все активы Warner Bros. Discovery, включая киностудию Warner Bros., стриминговый сервис HBO Max, новостные каналы CNN и CBS News, супергероев DC Comics, а также франшизы, такие как «Властелин колец», «Игра престолов» и «Гарри Поттер».
На фоне новостей о возможной сделке стоимость акций Warner Bros. Discovery на бирже выросла на 37%, а у Paramount Skydance — на 16%.
В августе слияние с Paramount завершила Skydance. Дэвид Эллисон заключил сделку на $7,7 млрд, получив эксклюзивные права на трансляцию UFC в США. Кроме того, он подписал контракт с братьями Даффер (создателями сериала «Очень странные дела») и договорился с игровой студией Activision об экранизации игры Call of Duty.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов