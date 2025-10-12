Warner Bros. отклонила предложение Paramount о покупке

Paramount Skydance предложила купить Warner Bros. Discovery по цене около $20 за акцию, но та сочла сумму заниженной, сообщает Bloomberg. Дэвид Эллисон рассматривает возможность увеличения стоимости и другие варианты сделки

Warner Bros. Discovery отказалась от первоначального предложения Paramount Skydance выкупит компанию по цене около $20 за акцию, сочтя сумму слишком низкой, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Paramount Skydance рассматривала разные варианты сделки, включая увеличение стоимости предложения, прямое обращение к акционерам Warner Bros. либо привлечение дополнительных финансовых партнеров, пишет агентство.

CNBC на прошлой неделе сообщил, что компании ведут переговоры о сделке, но у них есть разногласия по поводу стоимости, из-за чего Paramount может сделать публичное предложение акционерам, чтобы оказать давление на Warner Bros.

Представители Paramount и Warner Bros. отказались от комментариев.

О готовящемся слиянии двух крупных голливудских компаний в сентябре сообщила The Wall Street Journal. Сделка поддерживается основателем Skydance Дэвидом Эллисоном и его отцом, миллиардером и сооснователем Oracle Ларри Эллисоном. Она хватит все активы Warner Bros. Discovery, включая киностудию Warner Bros., стриминговый сервис HBO Max, новостные каналы CNN и CBS News, супергероев DC Comics, а также франшизы, такие как «Властелин колец», «Игра престолов» и «Гарри Поттер».

На фоне новостей о возможной сделке стоимость акций Warner Bros. Discovery на бирже выросла на 37%, а у Paramount Skydance — на 16%.

В августе слияние с Paramount завершила Skydance. Дэвид Эллисон заключил сделку на $7,7 млрд, получив эксклюзивные права на трансляцию UFC в США. Кроме того, он подписал контракт с братьями Даффер (создателями сериала «Очень странные дела») и договорился с игровой студией Activision об экранизации игры Call of Duty.