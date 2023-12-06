В Авиарегистре России сменился глава

Андрей Елистратов, много лет руководивший Авиарегистром России, покинул свой пост. Его уход источники РБК связывают с недавней отставкой главы Росавиации Нерадько, за которой последовала смена кадров в подведомственных учреждениях

Андрей Елистратов (Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)

Об уходе Андрея Елистратова с поста директора ФАУ «Авиационный регистр России» РБК рассказали три источника в авиаотрасли. Заявление об увольнении чиновник написал в четверг на прошлой неделе, в нем он попросил уволить его с 1 декабря «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию» (РБК ознакомился с копией заявления).

В Росавиации (курирует ФАУ) подтвердили кадровые изменения. Со 2 декабря исполняющим обязанности директора учреждения стал Сергей Адельсон, с июля 2023-го занимавший пост исполнительного директора ФАУ (в его карьере также — летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева).

Чем занимается регистр ФАУ «Авиационный регистр РФ» — это подведомственное Росавиации учреждение, отвечающее за сертификацию авиационной техники в России. Создан он был в 2016 году, когда правительство решило передать функции по сертификации от Авиарегистра Межгосударственого авиационного комитета (АР МАК) в структуру Росавиации. Авиарегистр России отвечает в том числе за сертификацию Superjet 100, МС-21, модификаций российских вертолетов, всей линейки авиадвигателей для гражданских авиалайнеров.

Андрею Елистратову в этом году исполнилось 72 года. Он родился в Москве. В 1974 году окончил Московский энергетический институт. Трудовую деятельность начал инженером в Государственном научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА). В 1996 году ушел из ГосНИИ ГА заместителем начальника института — директором научного центра. В 2002 году назначен руководителем департамента поддержания летной годности гражданской авиатехники Минтранса. В 2004–2007 годах работал в Ространснадзоре и отвечал за поддержание летной годности. С 2009 года Елистратов работает в государственном центре «Безопасность полетов на воздушном транспорте» (структура Росавиации, которая позднее и была преобразована в ФАУ «Авиарегистр России»).

Почему меняется руководство

Источники в авиаотрасли по-разному оценивают отставку руководителя Авиарегистра и ее причину. Кто-то связывает ее с «зачисткой кадров» в структурах Росавиации после недавнего ухода Александра Нерадько, возглавлявшего ведомство с 2009 года.

В мае прошлого года, как писали «Известия», Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. Источник, близкий к Минтрансу, рассказывал изданию, что выговор был сделан из-за системного неисполнения поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства.

Другой собеседник утверждает, что отставка могла быть вызвана проблемами по линии сертификации двигателя ПД-8 (предназначен для замены франко-российского Sam146 на самолетах Superjet 100. — РБК).

Передачу двух первых импортозамещенных Superjet 100 c ПД-8 для «Аэрофлота» недавно перенесли на 2024 год (поставка планировалась на декабрь этого года). О риске срыва сроков источники РБК сообщали еще летом, связывая это с затянувшимися испытаниями и сертификацией ПД-8. Как сообщал «Коммерсантъ», сертификация двигателя изначально планировалась на конец 2024 года, но в марте 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров поставил задачу завершить ее «в ближайшие 12–14 месяцев», то есть к лету 2023 года.

Авиаэксперт, основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков отмечает, что, будучи главой Авиарегистра, Елистратов напрямую влиял на развитие авиационной промышленности страны. Но, по его мнению, руководителю так и не удалось наладить процесс сертификации авиационной техники после того, как эту функцию отобрали у МАКа (Авиарегистра МАК) в 2016 году. Многие работы по сертификации и сейчас выполняет АР МАК, знают и источники РБК. «Более того, на этой неделе истекает перенос срока исполнения поручения президента о сертификации не менее десяти типов беспилотных авиационных систем (БАС), чего так и не было сделано», — говорит Патраков.

Одним из последних изменений по процессам сертификации было внедрение принципа «единого окна», который изменил схему контрактной работы заявителя, напоминает эксперт. Если ранее договоры заключались как с самим Авиарегистром России, так и с сертификационными центрами и лабораториями Росавиации, то теперь остался только первый.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, напротив, считает, что задача по созданию национального органа по сертификации была выполнена: «Механизм все-таки был создан и начал работать — это большая заслуга всего коллектива Авиарегистра». Он признает, что к регистру было много вопросов: у производителей относительно высокой стоимости сертификации, власти критиковали учреждение, с одной стороны, за длительность процедур, а с другой — относительно того, какие именно документы (сертификаты) выдаются, насколько они проработаны, действительно ли Росавиация выдает их не авансом, а по итогам полномасштабных испытаний и получения всей необходимой доказательной базы. «Специалисты по сертификации отвечают своей подписью за безопасность полетов на новой технике, они находятся под двойным давлением: с одной стороны, их торопят, так как хотят быстрее вывести технику на рынок, с другой — им необходимо убедиться, что техника безопасна. Они находится меж двух огней, что является серьезным испытанием для любого», — заключил Пантелеев.