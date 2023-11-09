«Ъ» узнал о просьбе «Ашана» к поставщикам не повышать цены до конца года

В условиях повышенного внимания властей к росту цен «Ашан» попросил поставщиков до конца года не повышать цены, узнал «Ъ». Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в стране по итогам 2023 года составит 6–7%

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российская структура французского ретейлера «Ашан» попросила поставщиков не повышать цены до конца 2023 года, готовясь в противном случае обратиться к регуляторам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ и источники среди производителей.

В письме «Ашана» говорится, что «непрекращающиеся тенденции роста цен» наблюдаются во всех сегментах и по отдельным позициям сеть находит повышение обоснованным. При этом Минпромторг и ФАС неоднократно подчеркивали важность сдерживания инфляции, в связи с чем «Ашан» до 31 декабря не станет повышать цены на товары, поставки которых согласованы, а при «настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнера в договоре» сообщит об этом регуляторам.

В «Auchan Россия» заявили «Коммерсанту», что сеть предлагает поставщикам «приложить совместные усилия для сдерживания роста цен в преддверии новогодних праздников».

По оценкам Infoline, в 2022 году «Ашан» был шестой FMCG (fast-moving consumer goods — товары повседневного спроса) сетью в России с выручкой 272,4 млрд руб. В январе—июне 2023 года оборот сети снизился на 2,2% год к году. На июль, по данным Infoline, компания управляла 230 магазинами, в том числе под брендом «Атак».

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев пояснил газете, что «Ашан» фактически предложил поставщикам за свой счет сдерживать цены, что можно расценить как ультиматум с учетом высокой зависимости производителей от крупных сетей. По его словам, обычно поставщики повышают цены в несколько этапов, не компенсируя одним разом рост всех затрат. Сам же Auchan, отметил Поповичев, не предложил сократить свою маржу для сдерживания инфляции. Источник «Коммерсанта» среди производителей продуктов уточнил, что при отказе от повышения цен поставщики могут сократить скидки.

По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитря Вострикова, подобные моратории на корректировку цен противоречат нормам саморегулирования и ведут к ухудшению экономики производителей, на которых перекладываются все риски рыночной волатильности. Для покупателя, по мнению эксперта, отсутствие гибкости в ценообразовании может обернуться в критической ситуации отсутствием товара на полке.

В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, инфляция в России била рекорды — за месяц цены взлетели на 7,6%. Такого не было более чем 20 лет, с 1999 года. В последующие месяцы рост цен замедлился, а по итогам года инфляция составила составила 11,94%.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в стране по итогам 2023 года составит 6–7%, а к 2024-му снизится до 4%. В то же время потребительская инфляция по итогам сентября достигла 6% в годовом выражении — это максимальное значение темпов роста цен с февраля 2023 года, когда оно достигало 11%.

Среди товарных категорий наиболее сильный годовой рост цен был зафиксирован в плодоовощной продукции — на 25,87% к сентябрю прошлого года. Среди такой продукции значительное подорожание также зафиксировано у бананов (на 19,3% к августу), огурцов (на 13,2%), апельсинов (на 12,2%), чеснока (на 3,7%) и груш (на 3,6%).

В конце октября Минсельхоз предложил временно запретить экспорт некоторых видов мяса птицы из-за подорожания на 25,3% по сравнению с 2022 годом. Срок ограничения — полгода. Ведомство не уточнило, какие именно виды мяса следует запретить.