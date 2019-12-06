Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой

По словам спикера Совфеда, ее «добил» тот факт, что зелень выращивается из импортных семян. Председатель верхней палаты парламента также раскритиковала Минэнерго за задержку реализации закона об интеллектуальных электросчетчиках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.

Говоря об отечественном семеноводстве, Матвиенко указала на катастрофическое положение дел в этой сфере. Она отметила, что Минсельхоз занимается этим вопросом «без энергетики», хотя в этой сфере Россия весьма зависима от зарубежных партнеров.

«Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице, но, когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство, мне сказали, что петрушка, укроп и салат — это тоже импортные семена. Это меня, правда, добило», — заявила она.

По словам Матвиенко, российское семеноводство «полностью зарубили» еще в 1990-е годы. Политик считает, что в связи со сложившейся ситуацией Минсельхозу необходимо «бить в набат», а также попытаться разработать амбициозный план по развитию в этой сфере совместно с Министерством науки и высшего образования и Академией наук. «Эта тема очень острая, мы ждем конкретных действий от Минсельхоза в рамках парламентского контроля», — отметила она.