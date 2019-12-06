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Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой
По словам спикера Совфеда, ее «добил» тот факт, что зелень выращивается из импортных семян. Председатель верхней палаты парламента также раскритиковала Минэнерго за задержку реализации закона об интеллектуальных электросчетчиках

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.

Говоря об отечественном семеноводстве, Матвиенко указала на катастрофическое положение дел в этой сфере. Она отметила, что Минсельхоз занимается этим вопросом «без энергетики», хотя в этой сфере Россия весьма зависима от зарубежных партнеров.

«Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице, но, когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство, мне сказали, что петрушка, укроп и салат — это тоже импортные семена. Это меня, правда, добило», — заявила она.

По словам Матвиенко, российское семеноводство «полностью зарубили» еще в 1990-е годы. Политик считает, что в связи со сложившейся ситуацией Минсельхозу необходимо «бить в набат», а также попытаться разработать амбициозный план по развитию в этой сфере совместно с Министерством науки и высшего образования и Академией наук. «Эта тема очень острая, мы ждем конкретных действий от Минсельхоза в рамках парламентского контроля», — отметила она.

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Кроме того, Матвиенко раскритиковала Минэнерго за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Как заявила спикер Совфеда, в конце прошлого года он был принят, однако до сих пор продвижения по этой теме не происходит. «Я полагаю, что в данном случае министр энергетики [Александр Новак] должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался», — сказала председатель.

Как рассказала Матвиенко, по этой теме долго искали компромиссы, которые в итоге удалось обнаружить, после чего были приняты необходимые законы, а затем наступила тишина.

Спикер напомнила, что в апреле текущего года вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, на котором были прописаны все нормативные акты и утверждены сроки их исполнения. «Думаете, хоть что-нибудь сделано, хоть один нормативный акт выпущен?», — задалась вопросом она, добавив, что считает действия Минэнерго безобразием.

Матвиенко предположила, что кабмин в конечном счете будет вынужден выйти в Федеральное собрание с предложением о переносе сроков вступления в силу данного закона (намечено на 1 июля 2020 года). Но, как отметила политик, парламентарии не будут этого делать и «прикрывать бездейственность министерств и ведомств».

РБК направил запрос представителю Минэнерго.

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Президент Владимир Путин подписал разработанный Минэнерго закон, вводящий единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии, в конце прошлого года. Согласно закону, с 1 июля будущего года потребители освобождаются от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о его выходе из строя, а также устанавливать новый прибор. При этом потребители будут обязаны обеспечивать целостность прибора учета лишь в том случае, если они установлены в границах принадлежащих им земельных участков или внутри помещений, находящихся в их собственности.

В рамках встречи Матвиенко негативно высказалась и о работе Минтруда. Спикер Совфеда указала на то, что законопроект о поддержке многодетных семей завис и его уже два года не вносят в Госдуму. По ее словам, согласование законопроекта застряло в профильных министерствах, прежде всего в Минтруде. Ведомство должно впереди всех продвигать этот законопроект и стараться обеспечить его принятие, считает Матвиенко.

Авторы: Анна Гальчева, Михаил Юшков
Теги: Валентина Матвиенко, Александр Новак, Петрушка
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