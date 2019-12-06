Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
Говоря об отечественном семеноводстве, Матвиенко указала на катастрофическое положение дел в этой сфере. Она отметила, что Минсельхоз занимается этим вопросом «без энергетики», хотя в этой сфере Россия весьма зависима от зарубежных партнеров.
«Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице, но, когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство, мне сказали, что петрушка, укроп и салат — это тоже импортные семена. Это меня, правда, добило», — заявила она.
По словам Матвиенко, российское семеноводство «полностью зарубили» еще в 1990-е годы. Политик считает, что в связи со сложившейся ситуацией Минсельхозу необходимо «бить в набат», а также попытаться разработать амбициозный план по развитию в этой сфере совместно с Министерством науки и высшего образования и Академией наук. «Эта тема очень острая, мы ждем конкретных действий от Минсельхоза в рамках парламентского контроля», — отметила она.