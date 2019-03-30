Власти отказались от идеи об установке «умных» счетчиков газа

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 65,91 64,95 EUR Нал. 74,15 73,22 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 149,83 -29,17 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
СМИ узнали о планах Мэй провести четвертое голосование по сделке о Brexit Политика, 17:59 Роднина выступила против «убийства» юных фигуристок четвертными тулупами Общество, 17:28 Росгвардия объяснила появление сообщений об изъятии оружия в Ингушетии Общество, 17:24 Мик Джаггер отложил турне по США и Канаде из-за проблем со здоровьем Общество, 16:54 Власти отказались от идеи об установке «умных» счетчиков газа Общество, 16:37 Чемпионат России по футболу. «Ахмат» — «Спартак». Онлайн Спорт, 16:30 Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта Общество, 16:25 Козак сообщил о найденном решении по компенсации нефтяникам заморозки цен Экономика, 16:21 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 16:17 Рогозин ответил на критику «самолета для космонавтов» по-украински Общество, 16:11 Шнуров оставил бывшей жене более половины совместно нажитого имущества Общество, 16:00 «Локомотив» победил «Динамо» в московском дерби Спорт, 16:00 В Подмосковье неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка Общество, 15:47 Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114 Экономика, 15:37
Общество ,  
0 
Власти отказались от идеи об установке «умных» счетчиков газа
Единственным источником финансирования установки «умных» счетчиков в домах россиян являются тарифы на газ. Из-за высокой стоимости проекта правительство решило временно от него отказаться
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство решило временно отказаться от идеи о переводе россиян на «умные» счетчики​ газа из-за чрезмерной дороговизны проекта​ и риска роста цен. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Козак рассказал, что правительство провело расчеты с целью оценить стоимость повсеместного внедрения «умных» счетчиков. «Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков», — сообщил он (цитата по ТАСС).

При этом Козак не исключил, что в будущем власти вернутся к этому проекту. «Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», — пояснил он.

По данным «Известий», в конце марта Минэнерго оценило стоимость перевода россиян на «умные» счетчики газа в 385 млрд руб. В Институте национальной энергетики подсчитали, что это может обернуться ростом тарифов на газ на 10–15%.

«Умные» счетчики газа позволяют дистанционно передавать показания о газопотреблении. «В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный «мозг», которая передает показания в пределах 4–6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано», — говорил глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Стоимость одного подобного счетчика в Минэнерго оценивали в 11–15 тыс. руб., стоимость ​установки — порядка 5 тыс. руб.

В мае 2018 года стало известно, что Минстрой намерен сделать обязательной установку подобных счетчиков. В декабре эту инициативу обсудили на правительственном совещании, после чего Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе проработать способы внедрения «умных» счетчиков.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: счетчики, бытовой газ, Дмитрий Козак
Материалы по теме
СМИ назвали стоимость перехода россиян на «умные» счетчики газа
Общество
Минэнерго поддержало идею внедрения «умных» счетчиков на газ
Технологии и медиа
СМИ узнали о планах властей установить «умные» счетчики газа на ₽130 млрд
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter