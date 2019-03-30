Власти отказались от идеи об установке «умных» счетчиков газа

Единственным источником финансирования установки «умных» счетчиков в домах россиян являются тарифы на газ. Из-за высокой стоимости проекта правительство решило временно от него отказаться

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Правительство решило временно отказаться от идеи о переводе россиян на «умные» счетчики​ газа из-за чрезмерной дороговизны проекта​ и риска роста цен. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Козак рассказал, что правительство провело расчеты с целью оценить стоимость повсеместного внедрения «умных» счетчиков. «Посчитали. Оказалась достаточно солидная сумма, и с учетом этих расчетов, поскольку иных источников компенсации реализации этой задачи, кроме как тарифы на газ, нет, то мы откажемся, в принципе уже отказались, от этой идеи — установки сейчас этих счетчиков», — сообщил он (цитата по ТАСС).

При этом Козак не исключил, что в будущем власти вернутся к этому проекту. «Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», — пояснил он.

По данным «Известий», в конце марта Минэнерго оценило стоимость перевода россиян на «умные» счетчики газа в 385 млрд руб. В Институте национальной энергетики подсчитали, что это может обернуться ростом тарифов на газ на 10–15%.

«Умные» счетчики газа позволяют дистанционно передавать показания о газопотреблении. «В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный «мозг», которая передает показания в пределах 4–6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано», — говорил глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Стоимость одного подобного счетчика в Минэнерго оценивали в 11–15 тыс. руб., стоимость ​установки — порядка 5 тыс. руб.