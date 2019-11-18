Глава Якутии подтвердил план строительства отложенного из-за Крыма моста

Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в районе Якутска. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Facebook.

По его словам, специалисты подготовили проект моста, определили вариант прохождения трассы и провели переговоры с возможными инвесторами. Федеральные министры поддержали инициативу. После этого Николаев лично сообщил президенту России Владимиру Путину о предложении построить мост через Лену.

К сообщению прикреплена фотография письма главы Якутии президенту с докладом о проделанной работе, поверх которой видна резолюция президента: «Ситуация созрела до реализации».

Путин поддержал идею начать реализовывать проект и поручил председателю правительства России Дмитрию Медведеву внести предложения по возведению моста. «От имени всего народа Якутии благодарю президента за принятое решение. Ленскому мосту — быть!» — заключил Николаев.

Запись в facebook пользователя Айсен Николаев