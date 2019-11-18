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Глава Якутии подтвердил план строительства отложенного из-за Крыма моста

Президент России Владимир Путин поддержал проект строительства моста через реку Лену в районе Якутска. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Facebook.

По его словам, специалисты подготовили проект моста, определили вариант прохождения трассы и провели переговоры с возможными инвесторами. Федеральные министры поддержали инициативу. После этого Николаев лично сообщил президенту России Владимиру Путину о предложении построить мост через Лену.

К сообщению прикреплена фотография письма главы Якутии президенту с докладом о проделанной работе, поверх которой видна резолюция президента: «Ситуация созрела до реализации».

Путин поддержал идею начать реализовывать проект и поручил председателю правительства России Дмитрию Медведеву внести предложения по возведению моста. «От имени всего народа Якутии благодарю президента за принятое решение. Ленскому мосту — быть!» — заключил Николаев.

Запись в facebook пользователя Айсен Николаев

Ранее «Коммерсант» писал, что Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену.

В письме губернатора Якутии приводилась примерная стоимость моста — 82,9 млрд руб. с учетом НДС. После переговоров с потенциальными инвесторами предполагается, что основная часть средств — 54,2 млрд руб. — будет выделена из федерального (47,8 млрд руб.) и регионального (6,4 млрд руб.) бюджетов. Согласно проекту, завершить строительство двухполосного моста планируется в 2025 году.

Возведение моста через Лену отложили в 2014 году из-за того, что средства были перенаправлены на строительство Крымского моста.

Теги: Якутия, подтверждение, мост, строительство, Лена
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