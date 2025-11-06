 Перейти к основному контенту
0

Мишустин анонсировал мораторий на привлечение к ответственности по НДС

Мораторий на привлечение к ответственности за первые нарушения по выплате НДС коснется предприятий, которых затронет поэтапное снижение порога доходов для уплаты этого налога — с 60 млн до 10 млн руб., рассказал премьер-министр
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Власти планируют ввести мораторий на привлечение к ответственности для бизнеса при первых нарушениях по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) по новым правилам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Речь идет о предприятиях, которых затронет изменение порога по выплате НДС. Оно будет поэтапным, пояснил Мишустин, — с 2026 года при доходах в 20 млн руб., с 2027-го — 15 млн руб., с 2028-го — 10 млн руб.

«При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски, для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности», — указал премьер-министр.

Мишустин объявил о поэтапном снижении порога уплаты НДС для бизнеса
Бизнес
Михаил Мишустин

Снижение порога доходов для уплаты бизнесом НДС с 60 млн до 10 млн руб. глава Минфина Антон Силуанов объяснял не сбором дополнительных средств, а стремлением пресечь незаконные схемы минимизации налогов и дробления бизнеса. Он сослался на экспертов, по оценке которых у компаний с оборотом в 10 млн руб. и ниже теряется экономический смысл дробить бизнес.

На заседании правительства Мишустин также заявил, что власти решили сохранить льготный режим уплаты НДС для российских IT-компаний при продаже ПО собственной разработки. По словам Мишустина, это должно «быть стимулом для дальнейшего укрепления отрасли и достижения технологического суверенитета страны». В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривал в том числе отмену нулевой ставки НДС для программных продуктов (рост с 0 до 22%). Российских разработчиков софта освободили от уплаты НДС в 2022 году, на фоне западных санкций против России.

