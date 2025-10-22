В Думе предложили плавный переход по отмене льготы на НДС для айтишников

Льготы для айтишников вводили в 2020 и 2022 годах, нулевая ставка по налогу на прибыль действовала до конца 2024-го. Депутаты призвали поэтапно отменять послабления

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Для разработчиков программного обеспечения планируется ввести поэтапный переход по отмене льготной налоговой ставки по НДС, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Соответствующие поправки, по его словам, планируется подготовить ко второму чтению проекта бюджета.

Также предполагается переходный период по инициативе об увеличении порогового значения доходов, при которых налогоплательщики упращенной системы налогообложения (УСН) становятся плательщиками НДС, а плательщики патентной системы налогообложения (ПСН) теряют право на применение указанного налогового режима.

«Это те решения, которые комитет принял и предлагает к рассмотрению ко второму чтению. Также есть предложение рассмотреть смягчение нормы п. 8 ст 64 Налогового кодекса (отсрочка или рассрочка по налогам. — РБК), которая запрещает налогоплательщикам УСН и налоговых ставков по НДС 5-7% в течение трех лет изменять применяющему ставку и еще ряд решений, которые направлены на смягчение или корректировка режима, предложенного правительством», — заявил Володин.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство готово к корректировке указанных налоговых предложений ко второму чтению. «Вопросы корректировки налогового законодательства, которые высказали депутаты, донесены мной до председателя правительства. Мы готовы ко второму чтению к корректировке этих предложений», — заявил он.

Налоговые льготы для IT-компаний были введены в 2020 году: тогда налог на прибыль снизился с 20 до 3%, страховые взносы — с 14 до 7,6%. В 2022 году в ответ на введение санкций для поддержки IT-отрасли власти обнулили налог на прибыль, а также освободили разработчиков софта от НДС. Нулевая ставка по налогу на прибыль действовала до конца 2024 года. В текущем году IT-компании платят налог на прибыль по ставке 5%. До 2025-го ставка тарифов страховых взносов в IT-секторе в 7,6% применялась только к предельной базе, которая составляет 2,76 млн руб. в год. Взносы сверх этого порога не уплачивались. В 2025 году IT-компании стали платить страховые взносы по тарифу 7,6% с выплат как в пределах лимита предельной базы, так и свыше него.

В сентябре 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса и отдельные законодательные акты». Проект предполагает отмену нулевой ставки НДС для программных продуктов (рост с 0% до 22%); повышение в два раза льготных тарифов страховых взносов IT-компаний, (рост с 7,6 до 15%); снижение порога годовой выручки компаний, имеющих право применять упрощенную систему налогообложения (с 60 до 10 млн рублей в год). По прогнозам Минфина, отмена нулевой ставки НДС для программных продуктов приведет к пополнению бюджета на 25 млрд рублей ежегодно.