Спикер парламента Венесуэлы опроверг планы по передаче PDVSA «Роснефти»

Он назвал Владимира Путина и Игоря Сечина лучшими друзьями Венесуэлы, однако особо отметил, что о сделке по национальной нефтяной компании речи не идет

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Председатель национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабелью в интервью «РИА Новости» опроверг появившуюся ранее информацию о том, что в Каракасе якобы рассматривают вопрос о передаче контроля над государственной нефтяной компанией PDVSA «Роснефти» в обмен на списание Москвой долгов.

Кабелью отметил, что президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин — лучшие друзья Венесуэлы, однако о сделке по PDVSA речи не идет.

Информацию о соответствующем предложении Каракаса 16 октября распространило оппозиционное издание El Nacional. Там сообщили, что российские представители якобы приезжали для того, чтобы на месте оценить состояние нефтяной компании, и задавали вопросы о возможном сокращении ее сотрудников для дальнейшего успешного развития.

При этом в El Nacional особо отметили, что разрешение на передачу контроля над PDVSA в любом случае должно дать национальное собрание.

В «Роснефти» РБК тогда же заявили, что не намерены комментировать слухи, а источник РБК в российском правительстве сообщил, что вопрос о передаче контроля над PDVSA на переговорах с Каракасом не обсуждался.

Позже в МИД России предположили, что за разговорами о сделке по PDVSA стоят противники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Мы исходим из того, что это перепечатки венесуэльской оппозиции и подконтрольных им СМИ или имеющих отношение к ней», — заявила в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.