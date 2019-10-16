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СМИ узнали о желании Венесуэлы передать России нефтяную госкомпанию PDVSA
Местное издание утверждает, что в Москве заинтересовались предложением из Каракаса. В «Роснефти» информацию о возможном переходе прав на PDVSA назвали слухами
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Власти Венесуэлы рассматривают вариант передачи контроля над основной нефтедобывающей компанией страны Petroleros de Venezuela (PDVSA) российской «Роснефти», сообщает El Nacional. В обмен на это в Каракасе рассчитывают на списание долгов со стороны Москвы, утверждает издание.

По его информации, российские представители рассматривают предложение венесуэльского правительства, пытаясь на месте понять реальное состояние компании. При этом потенциальные покупатели указывают на определенные проблемы, связанные с возможным соглашением, сообщил источник El Nacional. Основная из них связана с тем, что на PDVSA сейчас реально работают 140 тыс. человек, а для успешного развития компании необходимы значительные сокращения.

Помимо этого есть вопрос в формате сделки, поскольку она не будет оформлена как передача компании в частные руки. В любом случае окончательное разрешение на продажу PDVSA должен дать парламент страны — Национальная ассамблея.

Собеседники El Nacional сообщили, что в правительстве Венесуэлы рассчитывают на максимально оперативное заключение соглашения, поскольку собственных средств на развитие PDVSA у властей нет. В сентябре это привело к вынужденному сокращению рабочего дня, проблемам с транспортом и, как следствие, падению уровня добычи нефти до 640 тыс. барр.

Официальный представитель «Роснефти» заявил РБК, что компания не комментирует слухи.

Источник РБК в российском правительстве заявил, что «на переговорах с Венесуэлой передача «Роснефти» контроля над PDVSA за долги или за деньги никогда не обсуждалась».

Старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко, комментируя РБК материал в El Nacional, назвал передачу контроля над PDVSA «Роснефти» «довольно экстравагантной идеей в условиях двоевластия в стране». «Вероятно, этот шаг мог бы только усилить противостояние между президентом и Национальной ассамблеей, а в случае падения режима Мадуро такая сделка, вероятно, будет аннулирована. С другой стороны, нельзя исключить, что «Роснефть» могла бы оказать PDVSA консультационную помощь, но без инвестиций, в том числе в новые буровые станки, восстановить добычу не получится», — сказал он.

Авторы: Артем Филипенок, Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: Венесуэла, PDVSA
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