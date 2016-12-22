ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,49 65,52 EUR Нал. 75,85 74,79 USD Бирж. 65,95 -0,25 EUR Бирж. 75,17 -0,27 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6489,20 +30,00 IMOEX 2402,35 +1,03% RTSI 1147,39 +1,11% Brent 72,80 -0,14% DJIA 25461,70 +0,76% Nasdaq 7326,66 -0,32%
Независимые трейдеры отказались продавать бензин крупным НПЗ
Лента новостей
В кабмине назвали сроки отказа от обязательной установки знака «Шипы» 13:05, Общество Госдума разрешила не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ 12:55, Общество Минфин установит новый рекорд по закупкам валюты 12:53, Финансы Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 12:52, РБК и Thomson Reuters «Роснефть» с мая увеличила добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки 12:41, Экономика Большинство россиян выступили за создание нового комсомола 12:36, Общество Заместитель Чайки ушел в отставку 12:30, Политика Производитель оборудования для майнинга биткоинов Bitfury привлек $80 млн 12:30, Технологии и медиа Владельца туроператора DSBW-Tours Карена Гончарова признали банкротом 12:18, Общество Новый год не за горами: что дарить партнерам и клиентам 12:13, Партнерский материал Начался основной этап сноса Ховринской больницы в Москве 12:13, Общество Медведев обязал мессенджеры проверять информацию о пользователях 12:06, Общество Как продвигать свой бизнес на форумах и конференциях 11:52, РБК и Открытие Что будет с Bitcoin Cash: в ноябре криптовалюта подорожала на 33% 11:50, Крипто Из больниц выписали еще троих пострадавших при стрельбе в колледже Керчи 11:43, Общество Кабинет или оупенспейс: какая офисная планировка способствует общению 11:35, Стиль «Готов отвезти полицейского»: почему угнанную машину не возвращают год 11:33, Авто Свердловскую чиновницу отстранили после заявления о молодежи 11:31, Общество Макгрегор высмеял внешний вид Мейвезера и его будущего соперника 11:22, Спорт 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 11:21, РБК и Volkswagen «Коммерсантъ» назвал причину срыва полноценной встречи Путина и Трампа 11:20, Политика Ноу-хау банкротов: как ушлые заемщики легально уходят от выплат 11:17, Строительство  Макрон призвал Европу приготовиться к защите от США 11:16, Политика В Татарстане задержали главарей ячеек «Хизб ут-Тахрир» 11:10, Политика В Москве расстреляли автомобиль бизнесмена из списка Forbes 11:04, Общество Как азиатские бизнес-школы догнали западные 11:00, Партнерский материал Лукашенко посчитал ненужной российскую военную базу в Белоруссии 10:55, Политика Пентагон отказался увеличить военное присутствие в Персидском заливе 10:52, Политика
Независимые трейдеры отказались продавать бензин крупным НПЗ
Бизнес, 13:08
0
Независимые трейдеры отказались продавать бензин крупным НПЗ
Чтобы стимулировать нефтяные компании и правительство «разморозить» цены на бензин, независимые трейдеры отказались продавать нефть крупным нефтеперерабатывающим заводам
Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Члены некоммерческого партнерства СПТР, объединяющего трейдеров нефтепродуктов, решили отказаться от продажи бензина нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

«Совет по товарным рынкам» (СПТР) объединяет 7 компаний, на которые приходится 35% всего биржевого оборота и 80% всех вторичных продаж, а также владельцев АЗС и промышленные предприятия.

«НП «СПТР» приняло решение полностью прекратить вторичные продажи на базисах НПЗ», — говорится в сообщении.

Члены объединения решили, что не будут продавать бензин на НПЗ, пока действует соглашение между правительством и вертикально-интегрированными нефтяными компаниями по заморозке цен на бензин. «Соглашение о временном ограничении цен должно быть именно временным, и следует предпринять системные меры для скорейшего и досрочного окончания действия данного соглашения», — подчеркивается в сообщении.

Владельцы АЗС заявили о потере бюджетом ₽100 млрд из-за недозагрузки НПЗ
Бизнес

В конце октября крупные нефтяные компании («Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и др.) пообещали правительству до конца года соблюдать достигнутую ранее договоренность о заморозке цен на топливо на уровне мая 2018 года. Взамен правительство отложило повышение акциза на бензин и прописало меры по поддержке нефтяных компаний в законопроект о «налоговом маневре».

​Заморозка цен на топливо существенно ударила по независимым трейдерам и владельцам АЗС, которые ранее жаловались Медведеву, что соглашение угрожает им банкротством.

Угроза для АЗС: о чем трейдеры попросили Медведева
Бизнес

Тем не менее, в конце октября нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин до конца года.

По данным РБК, одним из параметров соглашения стало обязательство Федеральной антимонопольной службы, Центробака и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи предложить изменения в правилах биржевой торговли нефтепродуктами, которые включат предквалификацию участников торгов: до 31 марта 2019 года на них будут допускаться только сети АЗС и конечные промышленные и сельскохозяйственные мелкооптовые потребители. Как поясняется в протоколе, это делается «для исключения спекулятивных сделок на внутреннем рынке нефтепродуктов». Трейдеры опасаются, что запрет участвовать в торгах на полгода «убьет» бизнес владельцев независимых АЗС.

Трейдерам не наливать: зачем власти решили ограничить торговлю бензином
Бизнес

«Совет по товарным рынкам» (СПТР) в своем письме особо предостерегает от госрегулирования цен на топливо и от идеи ограничить доступ независимых трейдеров на биржу. «Монополисты — главные противники биржи, конкуренции и свободного рынка. Биржа — основа конкурентного рынка, она не может существовать в условиях дискриминационного доступа и фиксированных цен», — говорится в заявлении торгового союза.

Ели независимых трейдеров отстранят от участия в биржевых торгах, вертикально-интегрированные нефтяные компании будут опираться на фиксированные цены и «будут сами определять, кому и сколько можно отпустить товара, а кому нет», предупреждает СПТР. При этом система планирования и инфраструктура ведущих нефтяных компаний все равно не позволит снабжать все регионы России из-за низкой рентабельности или угрозы санкций (из-за продажи бензина в Крыму). Способами борьбы с высокими ценами на бензин СПТР видит насыщение рынка, увеличение его ликвидности и создание срочного рынка.

РБК направил запросы в пресс-службы ФАС и ЦБ по поводу возможности полного запрета на участие трейдеров в торгах топливом.

Ранее другое объединение трейдеров и независимых АЗС, Независимый топливный союз, подсчитало, что мощности по переработке нефти на российских заводах (НПЗ) были недозагружены на 21,6 млн т нефти за январь—июль 2018 года, или на 3 млн т в месяц. Из-за этого за первые семь месяцев 2018 года бюджет недополучил более 103 млрд руб. акцизов, подсчитали аналитики союза.

Авторы: Наталья Демченко, Тимофей Дзядко.
Теги: нефтетрейдеры , бензин , торги
Главное
Минфин установит новый рекорд по закупкам валюты Финансы
Материалы по теме
Власти решили внепланово проверять цены на независимых бензоколонках Бизнес
Трейдерам не наливать: зачем власти решили ограничить торговлю бензином Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter