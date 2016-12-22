Независимые трейдеры отказались продавать бензин крупным НПЗ

Чтобы стимулировать нефтяные компании и правительство «разморозить» цены на бензин, независимые трейдеры отказались продавать нефть крупным нефтеперерабатывающим заводам

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Члены некоммерческого партнерства СПТР, объединяющего трейдеров нефтепродуктов, решили отказаться от продажи бензина нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

«Совет по товарным рынкам» (СПТР) объединяет 7 компаний, на которые приходится 35% всего биржевого оборота и 80% всех вторичных продаж, а также владельцев АЗС и промышленные предприятия.

«НП «СПТР» приняло решение полностью прекратить вторичные продажи на базисах НПЗ», — говорится в сообщении.

Члены объединения решили, что не будут продавать бензин на НПЗ, пока действует соглашение между правительством и вертикально-интегрированными нефтяными компаниями по заморозке цен на бензин. «Соглашение о временном ограничении цен должно быть именно временным, и следует предпринять системные меры для скорейшего и досрочного окончания действия данного соглашения», — подчеркивается в сообщении.

В конце октября крупные нефтяные компании («Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и др.) пообещали правительству до конца года соблюдать достигнутую ранее договоренность о заморозке цен на топливо на уровне мая 2018 года. Взамен правительство отложило повышение акциза на бензин и прописало меры по поддержке нефтяных компаний в законопроект о «налоговом маневре».

​Заморозка цен на топливо существенно ударила по независимым трейдерам и владельцам АЗС, которые ранее жаловались Медведеву, что соглашение угрожает им банкротством.

Тем не менее, в конце октября нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин до конца года.

По данным РБК, одним из параметров соглашения стало обязательство Федеральной антимонопольной службы, Центробака и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи предложить изменения в правилах биржевой торговли нефтепродуктами, которые включат предквалификацию участников торгов: до 31 марта 2019 года на них будут допускаться только сети АЗС и конечные промышленные и сельскохозяйственные мелкооптовые потребители. Как поясняется в протоколе, это делается «для исключения спекулятивных сделок на внутреннем рынке нефтепродуктов». Трейдеры опасаются, что запрет участвовать в торгах на полгода «убьет» бизнес владельцев независимых АЗС.

«Совет по товарным рынкам» (СПТР) в своем письме особо предостерегает от госрегулирования цен на топливо и от идеи ограничить доступ независимых трейдеров на биржу. «Монополисты — главные противники биржи, конкуренции и свободного рынка. Биржа — основа конкурентного рынка, она не может существовать в условиях дискриминационного доступа и фиксированных цен», — говорится в заявлении торгового союза.

Ели независимых трейдеров отстранят от участия в биржевых торгах, вертикально-интегрированные нефтяные компании будут опираться на фиксированные цены и «будут сами определять, кому и сколько можно отпустить товара, а кому нет», предупреждает СПТР. При этом система планирования и инфраструктура ведущих нефтяных компаний все равно не позволит снабжать все регионы России из-за низкой рентабельности или угрозы санкций (из-за продажи бензина в Крыму). Способами борьбы с высокими ценами на бензин СПТР видит насыщение рынка, увеличение его ликвидности и создание срочного рынка.

РБК направил запросы в пресс-службы ФАС и ЦБ по поводу возможности полного запрета на участие трейдеров в торгах топливом.

Ранее другое объединение трейдеров и независимых АЗС, Независимый топливный союз, подсчитало, что мощности по переработке нефти на российских заводах (НПЗ) были недозагружены на 21,6 млн т нефти за январь—июль 2018 года, или на 3 млн т в месяц. Из-за этого за первые семь месяцев 2018 года бюджет недополучил более 103 млрд руб. акцизов, подсчитали аналитики союза.