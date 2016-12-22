Владельцы АЗС заявили о потере бюджетом ₽100 млрд из-за недозагрузки НПЗ

Владельцы АЗС и трейдеры предупреждают, что из-за недозагрузки НПЗ могут быть ограничены поставки топлива на биржу, что ведет к росту оптовых цен. По их оценкам, из-за простоя мощностей бюджет теряет более 100 млрд руб. акцизов

Московский НПЗ (Фото: Евгений Самарин / РИА Новости)

Независимый топливный союз (НТС, объединяет владельцев АЗС и трейдеров нефтепродуктов) обнаружил, что мощности по переработке нефти на российских заводах (НПЗ) были недозагружены на 21,6 млн т нефти за январь—июль 2018 года, или на 3 млн т в месяц. Об этом говорится в письме президента НТС Павла Баженова на имя профильного вице-премьера Дмитрия Козака, отправленном 18 марта (у РБК есть копия письма).

Аналитический центр НТС пришел к выводу о недозагрузке мощностей на основе анализа данных по 36 российским НПЗ, включая заводы крупных компаний. Из-за этого за первые семь месяцев 2018 года бюджет недополучил более 103 млрд руб. акцизов, подсчитали аналитики союза.

Представитель Козака Илья Джус отказался комментировать РБК служебную переписку. По его словам, в среду, 24 октября, у вице-премьера запланировано совещание с нефтяными компаниями. «В повестке — ситуация на рынках нефтепродуктов, а также возможные корректировки параметров завершения налогового маневра», — отметил он.

Согласно расчетам НТС, Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти» в январь—июле был загружен только на 63% от фактических мощностей — недозагрузка составила 2 млн т за этот период (в среднем около 300 тыс. т нефтепродуктов в месяц). «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» был загружен на 43% — простаивали мощности на 1,4 млн т​. Московский НПЗ «Газпром нефти» — на 81% (1,44 млн т недозагрузки). Загрузка мощностей небольших заводов отдельных компаний и вовсе составляет менее 20%. Например, завод компании «Газпром добыча Астрахань» способен переработать 4,2 млн т нефти, а де-факто перерабатывает 0,82 млн.

«Недозагрузка НПЗ ведет к тому, что вертикально интегрированные компании (ВИНК), которым они (заводы. — РБК) преимущественно принадлежат, могут ограничивать поставки объемов бензина и дизельного топлива, в том числе на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСб). Это ведет к росту оптовых цен, что в условиях заморозки розничных цен становится причиной ценового диспаритета на топливном рынке и ведет к тяжелым финансовым последствиям для независимых АЗС», — предупреждает Баженов.

В конце мая Козак договорился с руководителями крупных нефтяных компаний о заморозке цен на бензин на заправках. Оптовые цены на бензин на СПбМТСб на АИ-92 с 1 по 22 октября выросли на 3,37%, с 49,049 тыс. руб. до 50,762 тыс. руб за тонну, на АИ-95 — на 1,71%, с 54,7 тыс. руб. до 55,7 тыс руб за тонну, на зимнее дизельное топливо — на 4,31%, с 53,5 тыс. руб. до 55,9 тыс. руб. за тонну.

В качестве решения проблемы НТС предлагает позволить в рамках государственно-частного партнерства создать юридическое лицо, которое будет загружать свободные мощности, покупая нефть на СПбМТСб, а затем продавать полученные нефтепродукты на бирже по схеме «давальческого сырья». При давальческой схеме переработки нефти, или процессинге, предприятие возвращает собственнику нефти готовые нефтепродукты и получает плату за свои услуги. «Предложенная мера позволит существенно увеличить поставки бензина и дизельного топлива на биржу, что приведет к стабилизации оптовых цен на приемлемом уровне, а также к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет», — утверждает глава НТС. По его словам, союз может выступить в роли оператора биржевой торговли по приобретению сырья и реализации произведенных нефтепродуктов.

Источник в одной из крупных нефтяных компаний сообщил РБК, что де-факто все заводы ВИНК загружены полностью и не имеют резервов для переработки сторонней нефти по давальческим схемам. «Когда эксперты говорят о недозагрузке мощностей, то считают и выбывшие из строя старые установки, которые продолжают числиться на заводах, но уже не используются после проведенной модернизации», — отмечает собеседник РБК.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти», но они пока не ответили.