ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,79 64,81 EUR Нал. 75,71 74,67 USD Бирж. 65,20 -0,29 EUR Бирж. 74,99 -0,43 USD ЦБ. 65,31 -0,51 EUR ЦБ. 75,37 +0,05 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6584,80 -44,70 IMOEX 2356,53 +0,50% RTSI 1138,67 +1,04% Brent 79,96 -0,25% DJIA 25444,34 +0,26% Nasdaq 7448,21 -0,49%
Владельцы АЗС заявили о потере бюджетом ₽100 млрд из-за недозагрузки НПЗ
Лента новостей
Лавров прокомментировал слова Трампа о намерении выйти из ДРСМД 13:54, Политика Кремль ответил на статью «Новой газеты» о Пригожине 13:44, Политика В Крыму сняли введенный после стрельбы в колледже режим ЧС 13:43, Общество Владельцы АЗС заявили о потере бюджетом ₽100 млрд из-за недозагрузки НПЗ 13:39, Бизнес Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 13:32, РБК и Thomson Reuters Кремль отказался вторгаться в обсуждение акции «Возвращение имен» 13:27, Политика Треть украинцев сочли невозможным возвращение Крыма 13:24, Общество Акции «Яндекса» подорожали на 8% после заявления Воложа 13:24, Бизнес Волож впервые отреагировал на сообщения о возможной продаже «Яндекса» 13:15, Бизнес Как полюбить овощи и питаться правильнее 13:14, РБК и Philips Верховный суд Ирана приговорил к смерти торговца золотом 13:13, Общество В Москве выдали разрешения на 21 млн кв. м жилья по старым правилам 13:08, Недвижимость Хакеры украли 50 млн токенов Trade.io: судьба стартапа под вопросом 13:07, Крипто Глава Москомстройинвеста — РБК: «Еще минимум 5 лет будут строить по старым правилам» 13:07, Недвижимость Врио главы Башкирии отправил в отставку восемь вице-премьеров 13:07, Политика СМИ сообщили о сожжении Росляковым личных вещей до нападения на колледж 13:05, Общество Кудрин и Орешкин поспорили о реализации майского указа Путина 13:04, Экономика Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 12:59, РБК и Canon В Кремле прокомментировали слова Путина про рай после ядерного удара 12:57, Политика Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон 12:55, Экономика Директор цеха завода в Воронеже получил два года за аварию «Прогресса» 12:53, Технологии и медиа Многоклеточные: гид по главному осеннему узору 12:52, Стиль «Уралвагонзавод» остался без электроснабжения из-за аварии 12:51, Общество Кремль ответил на решение США выйти из ДРСМД 12:45, Политика Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 12:39, РБК и FW Raiffeisen Кудрин заявил о невозможности торговать с ЕС в рублях в ближайшие 20 лет 12:36, Финансы Опубликовано видео схода с рельсов поезда на Тайване 12:35, Общество
Владельцы АЗС заявили о потере бюджетом ₽100 млрд из-за недозагрузки НПЗ
Бизнес, 13:39
0
Владельцы АЗС заявили о потере бюджетом ₽100 млрд из-за недозагрузки НПЗ
Владельцы АЗС и трейдеры предупреждают, что из-за недозагрузки НПЗ могут быть ограничены поставки топлива на биржу, что ведет к росту оптовых цен. По их оценкам, из-за простоя мощностей бюджет теряет более 100 млрд руб. акцизов
Московский НПЗ (Фото: Евгений Самарин / РИА Новости)

Независимый топливный союз (НТС, объединяет владельцев АЗС и трейдеров нефтепродуктов) обнаружил, что мощности по переработке нефти на российских заводах (НПЗ) были недозагружены на 21,6 млн т нефти за январь—июль 2018 года, или на 3 млн т в месяц. Об этом говорится в письме президента НТС Павла Баженова на имя профильного вице-премьера Дмитрия Козака, отправленном 18 марта (у РБК есть копия письма).

Аналитический центр НТС пришел к выводу о недозагрузке мощностей на основе анализа данных по 36 российским НПЗ, включая заводы крупных компаний. Из-за этого за первые семь месяцев 2018 года бюджет недополучил более 103 млрд руб. акцизов, подсчитали аналитики союза.

Представитель Козака Илья Джус отказался комментировать РБК служебную переписку. По его словам, в среду, 24 октября, у вице-премьера запланировано совещание с нефтяными компаниями. «В повестке — ситуация на рынках нефтепродуктов, а также возможные корректировки параметров завершения налогового маневра», — отметил он.

Согласно расчетам НТС, Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти» в январь—июле был загружен только на 63% от фактических мощностей — недозагрузка составила 2 млн т за этот период (в среднем около 300 тыс. т нефтепродуктов в месяц). «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» был загружен на 43% — простаивали мощности на 1,4 млн т​. Московский НПЗ «Газпром нефти» — на 81% (1,44 млн т недозагрузки). Загрузка мощностей небольших заводов отдельных компаний и вовсе составляет менее 20%. Например, завод компании «Газпром добыча Астрахань» способен переработать 4,2 млн т нефти, а де-факто перерабатывает 0,82 млн.

«Недозагрузка НПЗ ведет к тому, что вертикально интегрированные компании (ВИНК), которым они (заводы. — РБК) преимущественно принадлежат, могут ограничивать поставки объемов бензина и дизельного топлива, в том числе на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСб). Это ведет к росту оптовых цен, что в условиях заморозки розничных цен становится причиной ценового диспаритета на топливном рынке и ведет к тяжелым финансовым последствиям для независимых АЗС», — предупреждает Баженов.

В конце мая Козак договорился с руководителями крупных нефтяных компаний о заморозке цен на бензин на заправках. Оптовые цены на бензин на СПбМТСб на АИ-92 с 1 по 22 октября выросли на 3,37%, с 49,049 тыс. руб. до 50,762 тыс. руб за тонну, на АИ-95 — на 1,71%, с 54,7 тыс. руб. до 55,7 тыс руб за тонну, на зимнее дизельное топливо — на 4,31%, с 53,5 тыс. руб. до 55,9 тыс. руб. за тонну.

Ценовые грабли: почему действия правительства не сделают бензин дешевым
Мнение

В качестве решения проблемы НТС предлагает позволить в рамках государственно-частного партнерства создать юридическое лицо, которое будет загружать свободные мощности, покупая нефть на СПбМТСб, а затем продавать полученные нефтепродукты на бирже по схеме «давальческого сырья». При давальческой схеме переработки нефти, или процессинге, предприятие возвращает собственнику нефти готовые нефтепродукты и получает плату за свои услуги. «Предложенная мера позволит существенно увеличить поставки бензина и дизельного топлива на биржу, что приведет к стабилизации оптовых цен на приемлемом уровне, а также к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет», — утверждает глава НТС. По его словам, союз может выступить в роли оператора биржевой торговли по приобретению сырья и реализации произведенных нефтепродуктов.

Источник в одной из крупных нефтяных компаний сообщил РБК, что де-факто все заводы ВИНК загружены полностью и не имеют резервов для переработки сторонней нефти по давальческим схемам. «Когда эксперты говорят о недозагрузке мощностей, то считают и выбывшие из строя старые установки, которые продолжают числиться на заводах, но уже не используются после проведенной модернизации», — отмечает собеседник РБК.

РБК направил запросы в пресс-службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти», но они пока не ответили.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: АЗС , НПЗ , цены на бензин
Главное
Волож впервые отреагировал на сообщения о возможной продаже «Яндекса» Бизнес
Материалы по теме
ФАС предложила не повышать акцизы из-за угрозы роста цен на бензин Экономика
Алекперов выступил против повышения акциза на бензин Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter