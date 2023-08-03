Tele2 обошел «Билайн» по числу абонентов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По итогам шести месяцев 2023 года «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) вышел на третье место в России по размеру абонентской базы и выручки, опередив «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), следует из отчетности «Ростелекома».

На конец 2022 года абонентская база Tele2 и «Ростелекома» составила 48,1 млн человек. У «ВымпелКома» насчитывалось 47 млн абонентов, а к июню 2023-го их число снизилось 44 млн.

Выручка Tele2 за первое полугодие 2023 года составила 120,1 млрд руб. (за тот же период прошлого года — 104,5 млрд); у «ВымпелКома» — 73,7 млрд, что на 7% больше показателя за тот же период 2022-го.

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