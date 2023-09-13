VEON назвал новую дату продажи российского «Билайна»

VEON планирует завершить все формальности по продаже российских активов до 13 октября. Изначально предполагалось, что сделку закроют до 1 июня, но у правкомиссии возникли вопросы по расчетам с российскими держателями бондов VEON

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Владеющий российским «ВымпелКомом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») нидерландский холдинг VEON намерен закрыть сделку по продаже актива до 13 октября, говорится в сообщении компании, опубликованном в среду, 13 сентября. VEON ожидает, что все необходимые формальности, в том числе связанные с облигациями, которые должны погасить в октябре этого года, будут завершены к этой дате.

VEON объявил о продаже российского бизнеса осенью 2022 года. Покупатель — группа российского менеджмента «ВымпелКома», включая гендиректора Александра Торбахова. VEON оценил стоимость актива в 370 млрд руб. Из этой суммы он должен получить 130 млрд руб., а оставшаяся часть будет погашена в счет списания его долга на российский бизнес. Изначально предполагалось, что сделка будет закрыта не позднее 1 июня 2023 года, но оговаривалось, что срок могут продлить, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов.

В сообщении VEON говорится, что они согласовали изменения в договоре купли-продажи с менеджментом «ВымпелКома». По ним сделка будет оплачена путем передачи еврооблигаций VEON, выкупленных «ВымпелКомом» у российских инвесторов, другой «дочке» холдинга, которая будет удерживать их до аннулирования или погашения. Стороны уже получили разрешения регуляторов США и других стран на передачу примерно 95% облигаций VEON. Процесс будет завершен непосредственно перед закрытием сделки. Остальные облигации будут переданы после получения соответствующих одобрений, что может произойти после продажи «ВымпелКома».

Александр Торбахов в беседе с РБК отметил, что дополнительное соглашение к ранее подписанному договору купли-продажи носит технический характер. Он подтвердил, что все формальности, необходимые для продажи «ВымпелКома», будут завершены в октябре. «Нам с VEON удалось найти наиболее благоприятный и оптимальный для всех сторон сценарий реализации сделки», — добавил Торбахов.

Почему затянулась продажа «ВымпелКома»

В январе этого года правительственная комиссия отложила рассмотрение вопроса продажи «ВымпелКома» из-за разногласий по условиям выплаты российским держателям бондов VEON. Как ранее говорил источник РБК, близкий к сделке, около 130 млрд руб., которые должен получить VEON, он получит не в виде денег, а через выкуп «ВымпелКомом» бондов VEON у российских держателей: после этого VEON станет формальным «должником» «ВымпелКома» и в обмен на долг простит сумму 130 млрд руб. по сделке. Однако на момент рассмотрения вопроса правкомиссией условия, предложенные «ВымпелКомом» держателям облигаций, их не устроили.

В феврале глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что правкомиссия согласовала сделку по продаже «ВымпелКома» с условием выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных VEON в пользу российских инвесторов.

Речь шла о двух выпусках облигаций VEON: на $1 млрд со ставкой 5,95% и сроком погашения 13 февраля 2023 года и на $700 млн со ставкой 7,25% до 26 апреля 2023 года. Большинство их держателей — 60% — были российскими лицами или структурами, но из-за санкций VEON не мог расплатиться с ними напрямую и опасался, что компания может столкнуться с двойной оплатой по одним и тем же бумагам.

В начале этого года английский суд утвердил перенос выплаты по этим выпускам на 13 октября и 25 декабря соответственно. При этом в голосовании по схеме реструктуризации, представленной суду, не могли принимать участие российские владельцы бондов, включенные в санкционные списки, а также те, кто держал облигации через Национальный расчетный депозитарий (НРД), находящийся под санкциями ЕС.

В документе VEON, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам США, указывалось, что еще весной держатели предъявили компании к выкупу облигации на сумму $165 млн по октябрьским бумагам и на $294 млн по декабрьским, непогашенными оставались бумаги на $364 млн и $406 млн соответственно. По текущему курсу не погашены облигации на 74 млрд руб.

В других выпусках облигаций VEON также была значительная доля российских держателей: ранее компания сообщала, что во всех выпусках ее бондов со сроком погашения до 2027 года она составляет 50%. В «ВымпелКоме» не стали комментировать, какую часть облигаций и на какую сумму будет погашать компания в рамках сделки.

В феврале—марте 2023 года «Алор брокер» предлагал держателям всех выпусков еврооблигаций VEON, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, выкупить эти долговые бумаги или обменять их на новые облигации «ВымпелКома». При обмене цена учитывалась как 100% от номинала, при выкупе варьировалась от 79,6 до 92,8% в зависимости от выпуска. В августе предложение было повторено. В ходе первого раунда были выкуплены бумаги VEON на $1,26 млрд и 23,9 млрд руб., отчитывался «ВымпелКом».

Председатель совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Александр Беркунов назвал интересным сам факт того, что на 95% трансфера было получено одобрение западных регуляторов. «Из сообщения компании, на мой взгляд, прямо не следует, какой именно выпуск облигаций будет использован для сделки, не исключаю, что уходят бонды с погашением в 2023 и 2024 годах. Мы считаем, что российский «ВымпелКом» все же будет передавать все выпуски. Это наиболее оптимальный способ расчетов и для российских инвесторов, и для проведения сделки по продаже «дочки», — рассуждает Беркунов. Если не все инвесторы, бонды которых учитываются в российских депозитариях, участвовали в выкупе и какой-то объем бумаг остался у россиян на руках, выплаты им придут уже в иностранные депозитарии и могут быть заблокированы, опасается он.